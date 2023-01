FuPa Stade Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Frauen Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg: Aufstieg möglich mit besserer Trainingsbeteiligung

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben nach dem letzten Spiel zwei Wochen Pause gemacht und trainieren seitdem einmal die Woche in der Halle. Am 30. Januar starten wir in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Im Kader und Trainerteam gibt es keine Veränderungen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit den Leistungen sind wir zufrieden. Trotzdem könnte sich die Trainingsbeteiligung steigern.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht hat uns das Team vom FSV Tostedt. Sie spielen einen guten Ball und es macht Spaß, sich mit ihnen zu messen.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Es waren viele gute Spiele dabei, aber das Pokalspiel gegen Jesteburg, wo man den Favoriten aus dem Pokal geworfen hat, war mit Abstand am herausragendsten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Kampflos geben wir den Platz 1 nicht her. Den Rest wird die Rückrunde zeigen.