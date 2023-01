Für die Aufstiegsrunde hat es leider nicht gereicht: FSG Mulsum/Kutenholz/Deinste. – Foto: Luka Odebrecht

FuPa Stade Wintercheck: FSG Mulsum/Kutenholz/Deinste Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg: Hauptrunde gewinnen - Franziska Mehrkens zurück

Die FSG Mulsum/Kutenholz/Deinste hat schon bessere Zeiten erlebt. Zwischen 2015 und 2017 spielte man zwei Jahre in der Bezirksliga. Inzwischen ist die Mannschaft von Trainer Dennis Eindorf in der 1. Kreisklasse aktiv, wo die Aufstiegsrunde zur Kreisliga verpasst wurde. In der Hauptrunde soll Platz eins anvisiert werden, wenn es nach Spielerin Lina Wiebusch ginge. Hier sind ihre Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Unsere Winterpause geht bis zum 6. Februar. In der Vorbereitung machen wir gewöhnlich 2x die Woche Training. Ein Testspiel ist auch in Planung. Unser Trainer Bommel hat auch schon angedeutet, dass er noch ein zwei weitere Events geplant hat. Da lassen wir uns überraschen. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Unser Trainerteam hat sich nicht verändert. Bommel und Ernie bleiben auch weiterhin unsere Trainer. Im Kader haben wir mit Franziska Mehrkens eine wichtige Rückkehrerin aus der Babypause. Wir freuen uns, dass sie wieder regelmäßig dabei ist - für unser Team ist sie nämlich unverzichtbar! Außerdem haben wir 1-2 Spielerinnen aus der Jugend, die sehr vielversprechend sind und in der Rückrunde alt genug, um uns zu unterstützen. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Insgesamt kann man sagen, dass wir bis dato eine gute Saison gespielt haben. Natürlich ist immer Luft nach oben – gerade was unsere Chancenverwertung und den Torschuss angeht. Wir hätten uns gewünscht, in der Aufstiegsrunde mitzuspielen, das hat leider nicht funktioniert. Nun wollen wir in der Hauptrunde aber alles geben und den ersten Platz fest machen. 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? Das ist schwer zu sagen, da es jeden Spieltag zu Überraschungen kommen kann. So wie das 3:3 gegen Freiburg/Oederquart, wo wir nach zweimaliger Führung noch den Sieg verspielt haben. Es ist also für die kommenden Spiele auch alles offen. 5. Welches war das Bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? Ganz klar das Heimspiel gegen den damaligen Tabellenführer MTV Himmelpforten, das wir mit 5:4 für uns entscheiden konnten. Es war ein richtiger Schlagabtausch. Die Tore fielen auf beiden Seiten abwechselnd. Wir sind nach 4-maligem Rückstand zurückgekommen und konnten in den Schlussminuten das Spiel dann noch drehen. Es war einfach herrlich und auch ein echter Augenschmaus für unsere Zuschauer! 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum? Jeder kann es werden. Unter den Favoriten würde ich Hedendorf/Neukloster III mitzählen, die haben eine gute Truppe. Gegen Buchholz haben wir so noch nicht gespielt, deshalb ist es schwer, diese Mannschaft einzuschätzen. Bislang stehen sie aber auch oben mit dabei. Ich bin aber selbstbewusst genug zu sagen, dass auch wir am Ende der Saison auf dem ersten Platz stehen können.