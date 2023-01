FuPa Stade Wintercheck: Deinster SV Kreisliga: Aus einem Dreikampf kann ein Fünfkampf um den Aufstieg werden

Der Deinster SV ist in der vergangenen Saison nur knapp und unglücklich am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. Mit einer sensationellen Punkteausbeute wurde die Callerame-Elf lediglich Zweiter und musste sich der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf II geschlagen geben. In dieser Spielzeit sieht der erfolgreiche Coach den Kreis der Meisterschaftskandidaten breiter aufgestellt. Hier folgen seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.