FuPa Stade Wintercheck: ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel Altsenioren Ü40 Kreisliga: Abstieg droht - Großer Personalmangel

Nach vier Jahren Kreisliga droht der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel der Abstieg in die 1. Kreisklasse. Zu selten steht der komplette Kader zur Verfügung, so gab es einige heftige Niederlagen. Am Ende der Vorrunde steht der letzte Platz. Sollten die Spieler ihre Prioritäten weiter vom Team entfernen, gibt es keine Rettung mehr. Und dabei soll der Fußball, gerade bei den "Alten", doch Spaß machen und das nicht nur in der dritten Halbzeit. Hier sind die Antworten von Karsten Sorge, dem bedauernswerten Trainer, im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wie üblich machen wir keine echte Pause mehr nach den Feiertagen. Der wöchentliche Trainingstreff findet immer statt, solange der Platz nicht gesperrt ist. Vermutlich treffen wir uns noch einmal vor Beginn der Rückrunde zu einem Mannschaftsabend, um ein paar Dinge zu besprechen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

In der Winterpause ist kein Umbruch geplant. Allerdings kämpfen wir wie seit 2-3 Jahren damit, dass die Spieler, die aufgrund von Alter, Verletzungen oder anderer Prioritäten während der Saison ausfallen, nicht mehr durch Nachrücker kompensiert werden können. Die Kaderdecke wird dadurch immer dünner, was speziell in der Ü40 immer mehr zum Problem wird und auch den Betreuerstab zunehmend frustriert. Weitere Abgänge im Sommer sind zu befürchten.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben uns mit der Ü40 nach der Abmeldung unserer 2. Mannschaft im letzten Sommer deutlich weniger Probleme und mehr Punkte von dieser Hinserie versprochen. Die Bilanz ist unter dem Strich bisher enttäuschend, wenn auch aufgrund der dünnen Personaldecke generell zu erklären. In einzelnen Spielen hätte trotzdem mehr drin sein müssen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Über negative Bewertungen möchte ich lieber nicht sprechen, da haben wir vor der eigenen Tür genug zu kehren. Dass sich Ottensen angesichts der großen Konkurrenz aktuell so souverän auf Platz 2 behauptet ist vielleicht keine extreme Überraschung, aber man musste das auch nicht unbedingt so erwarten.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Wir waren leider zu selten ein ganzes Spiel auf unserem möglichen Top-Niveau, was auch an unserem hohen Altersschnitt und den bereits erwähnten Ausfällen lag. Dass wir gegen den VfL und gegen Hedendorf/Neukloster aber nach jeweils 0:2 Pausenstand noch relativ hoch verloren haben, ärgert die Mannschaft am Ende doch immer wieder.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?