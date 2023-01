FuPa Spielerfrau Lena: Die Verständnisvolle und der Coach Lena ist unsere Spielerfrau bei FuPa Niederbayern +++ Sponsored by AVP Autoland

Wohnort: Fürsteneck

Beruf: Heilerziehungspflegerin

Lieblingsverein: DJK Fürsteneck

Spielerfrau von: Manuel Weilermann







Was sind die fußballerischen Stärken deines Freundes?

Puh..ich denke Ausdauer und Kraft sind seine Stärken



Erkäre Abseits in zwei Sätzen:

Wenn der Linienrichter winkt und / oder die eingefleischten Fans aufspringen und sich beschweren



Wer ist für dich der schönste Fußballer aller Zeiten?

Olivier Giroud



Welche sportliche Schlagzeile würdest du gerne über deinen Freund lesen?

Ganz klar: "Manuel Weilermann führt die DJK Fürsteneck zum Aufstieg!"



Jetzt mal im Ernst: Während eines Spiels beobachte ich...

...meistens regen wir (Spielerfrauen der DJK) uns über die Gegenspieler auf, die wegen jeder Kleinigkeit liegen, jammern und sich beim Schiri beschweren und so andauernd den Spielfluss unterbrechen



Adam sucht Eva oder Champions-League?

Champions League! Ich stehe absolut nicht auf solche Formate wie Adam sucht Eva



Was war dein verrücktestes Erlebnis als Spielerfrau?

Ich würde es eher peinlich nennen! Er war verletzt, trug eine Schiene und wir mussten eine kleine Böschung hinunter. Ich wollte ihm meine Hilfe anbieten, konnte den Satz jedoch nicht einmal fertig sprechen, da lag ich schon selbst auf dem Allerwertesten. Zur Unterhaltung der anderen Zuschauer hats auf alle Fälle beigetragen:-)



Dein Freund wird gefoult. Was rufst du seinem Gegenspieler zu?

Zurecht! Schadet ihm nicht. Außer natürlich, er zieht sich eine ernsthafte Verletzung bei dem Foul zu



Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

Einen Fußball (dem rennt Manuel dann automatisch hinterher), ein Notstromaggregat und einen Kühlschrank mit leckerem Essen und Trinken



Ich bin die perfekte Spielerfrau, weil...

…ich absolut nicht perfekt bin! Aber ich bin bereit, Zeit zusammen mit ihm zu opfern, damit er seinem Herzenshobby nachgehen kann. Denke, das reicht oder?