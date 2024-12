FuPa-Spiel der Woche: "Wir werden alles in die Waagschale werfen"

Das FuPa-Spiel der Woche zwischen dem FC Welzheim und dem TSV Schornbach verspricht viel Spannung. Schornbach will sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen, während Welzheim dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.

Kim Schmidt (Spielertrainer des FC Welzheim)

Was für ein Spiel erwartest du? "Wir erwarten einen Gegner, der definitiv eine hohe Qualität hat und die letzten Wochen definitiv überzeugen konnte. Trotzdem spielen wir zu Hause und wollen vor heimischem Publikum nochmal Punkte einfahren und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen."

Wie schätzt du Schornbach ein? "Schornbach ist eine Mannschaft, die viele Spieler hat, die schon höher gespielt haben und offensiv sehr gut besetzt sind. Wir erwarten eine starke Mannschaft."

Wo siehst du euere Stärken? "Unsere Stärken sind definitiv das Team und wir haben die letzten Wochen bewiesen, dass wir in der Bezirksliga angekommen sind. Da wollen wir als Team und Verein weiterhin dran arbeiten."

Welche Spieler werden bei euch fehlen? "Bei uns werden die Langzeitverletzen definitiv fehlen: Luke Gehrlinger, David Baier, Marc Folter und Ruven Nübel. Und dann wird sich erst noch herausstellen wer fehlt, da wir einige kranke Spieler in unseren Reihen haben."

Giuseppe Greco (Trainer des TSV Schornbach)

Was für ein Spiel erwartest du? "Ich erwarte gegen Welzheim ein sehr kompaktes und umkämpftes Spiel, vor allem bei Welzheim selber, insofern der Platz dann auch bespielbar ist. Man weiß ja nie, wie der Schnee uns eventuell wieder um das Spiel bringen kann, wie es jetzt schon letzte Woche war. Daher müssen wir ein sehr konzentriertes Spiel anbringen. Wir haben tatsächlich bewiesen, eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen. Neue Erkenntnis wird es sein, an einem Spieltag Ruhe ohne ein Spiel, weil wir haben jetzt auch viele englische Wochen gehabt. Und das hat uns geholfen, im Tritt zu bleiben. Das hat uns geholfen, konzentriert zu bleiben. Definitiv auch alle Spieler in Bewegung zu bringen und immer wieder durchrotiert."

Wie schätzt du Welzheim ein? "Ich erwarte trotzdem auch viele überraschende Impulse von Welzheim, auch mit dem Kim Schmidt, der genug an Erfahrung mitbringt für diese Liga und darüber hinaus."

Wo siehst du euere Stärken? "Wir kommen als Team, als kompaktes Team. Und ich glaube, das ist dann auch unsere wahre Stärke, der Teamgeist, Charakterstärke und, dass wir uns nicht aufgeben. Wo wir dann auch uns am Anfang so schwer getan haben, weil die Hierarchien auch noch nicht ganz im Team aufgrund der Neuzugänge, aber auch der Abgänge dann auch immer wieder, sage ich jetzt mal, uns vor neuen Aufgaben gestellt haben. Von daher gilt es wirklich nur, unsere Mentalität wieder an den Tag zu legen, unsere Aufgaben zu machen, die Räume und Abstände klein und so klein und so eng wie möglich für Welzheim zu halten, um dass sie nicht ins Spiel kommen und dann unseren Spielaufbau wie gewohnt dann aufzubauen und den Gegner bei Fehlern zu bestrafen. Es ist wirklich tatsächlich eine Frage der Konstanz. Und das haben wir jetzt in den letzten sechs bis acht Wochen tatsächlich auch gezeigt. Wichtig wird sein, dass ich die Mannschaft dann auch erreiche und sie nicht mit Naivität und Leichtsinn dann aus den normalen Spielzügen dann raushole aus der Partie. Wir haben tatsächlich bewiesen, eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen."

Welche Spieler werden bei euch fehlen? "Leider fehlt unser Käpt'n. Timo Morawitz und Giova Cristaldi, der im Wachstum war, jetzt gerade sozusagen von der Leistung her, laboriert immer wieder mit Krankheitsfällen und immer wieder zu früh fürs Team angefangen, auch weil wir es uns erwünscht haben oder ihn immer wieder dazu berufen haben, nochmal in den Kader zu kommen, weil wir zu wenig waren. Aber in diesem Fall jetzt am Wochenende sind wir tatsächlich vollzählig und können uns freuen. Mit Ausnahme von den zwei, Giovanni Cristaldi und Timo Morawitz."

Redaktionstipp Der FC Welzheim trotzt dem formstarken Schornbach in letzter Minute ein 1:1-Unentschieden ab.

