FuPa-Spiel der Woche: SV Heiligenzimmern trifft auf SV Waldmössingen

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verspricht richtungsweisende Duelle. Im FuPa-Spiel der Woche empfängt der SV Heiligenzimmern den SV Waldmössingen in der Staffel 1, in der am vergangenen Wochenende alle Spiele witterungsbedingt abgesagt wurden. In der Staffel 2 empfängt Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen den Vorletzten SV Grün-Weiß Stetten.

Der SV Heiligenzimmern (11.) hofft im FuPa-Spiel der Woche auf einen Befreiungsschlag gegen den SV Waldmössingen (7.). Heiligenzimmern musste zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage gegen Pfeffingen hinnehmen, während Waldmössingen gegen den FC Grosselfingen mit 2:0 gewann. Waldmössingen hat die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Das sagen die Trainer:

Marius Stehle (Spielertrainer des SV Heiligenzimmern): "Meine Erwartungen sind, dass wir als Team eine Reaktion zeigen auf unser letztes Spiel, das leider nicht gut war und dementsprechend auch ausging. Nun soll es ein anderes Auftreten geben, vor allem in einem Heimspiel und es dem Gegner so schwer machen wie möglich. Die Personallage ist leider unverändert. Zu unserem relativ kleinen Kader, den wir dieses Jahr haben, brechen auch jetzt im Spiel gegen Waldmössingen zwei absolute Stammspieler weg, mit Robin Haidt und David Bisinger, die einmal beruflich und einmal urlaubsbedingt nicht da sind. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem eine schlagkräftige Truppe beieinander haben und auch von unserem Perspektivteam, unserer zweiten Mannschaft, noch auffüllen. Ich erwarte mit Waldmössingen einen sehr guten Gegner, der bisher eine solide Saison spielt und zuletzt auch vom Ergebnis her souverän gegen Grosselfingen gewonnen hat. Sie stehen im Tabellenmittelfeld, aber mit sehr gutem Anschluss ins obere Drittel. Da müssten wir schon alles, alles reinwerfen, muss vieles gut laufen, dass wir was holen." Thiemo Martin (Trainer des SV Waldmössingen): "Von der Tabellensituation ist es ein vermutlich leichtes Spiel. Aber in Heiligenzimmern hat sich schon andere Mannschaften schwer getan oder gar verloren. Ich erwarte kein einfaches Auswärtsspiel. Heiligenzimmern steht etwas mehr unter Druck als wir. Aber trotzdem brauchen wir die Punkte. Dafür müssen wir hochkonzentriert sein, die Zweikämpfe annehmen und die richtige Einstellung an den Tag legen. Personell können wir aus dem Vollen schöpfen und haben mehrere Möglichkeiten." FuPa-Redaktionstipp: 2:2 ---

Der FC Suebia Rottweil (10.) empfängt den SV Dotternhausen (4.). Während Rottweil zuletzt mit einem 0:0 in Benzingen immerhin einen Punkt holte, ärgerte Dotternhausen mit einem späten 1:1 den Zweitplatzierten Mühlheim. Dotternhausen geht als Favorit in die Partie, könnte aber Probleme bekommen, wenn Rottweil defensiv so kompakt wie zuletzt auftritt. ---

Der SV Winzeln (1.) trifft auf den Neunten TSV Benzingen. Winzeln zeigte zuletzt beim 6:0 gegen Bochingen, warum sie an der Spitze stehen. Benzingen hingegen blieb im torlosen Remis gegen Rottweil offensiv harmlos. Alles andere als ein klarer Sieg für Winzeln wäre eine Überraschung. ---

Die SGM Schwenningen (8.) empfängt den FC Pfeffingen (13.). Pfeffingen überraschte zuletzt mit einem 2:1 gegen Heiligenzimmern, wobei Felix Binder kurz vor der Pause den entscheidenden Treffer erzielte. Die SGM verlor hingegen knapp mit 2:3 gegen Bösingen II. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um sich Luft nach unten zu verschaffen. ---

Die Spvgg Trossingen (3.) will gegen Bochingen (12.) die nächsten drei Punkte einfahren. Trossingen beeindruckte beim 4:1 gegen Weildorf/Bittelbronn mit einer starken Teamleistung, während Bochingen nach dem desolaten 0:6 gegen Winzeln Wiedergutmachung betreiben muss. ---

Die SG Weildorf/Bittelbronn (14.) steht gegen die SGM Bösingen II (5.) unter Druck. Weildorf kassierte zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Trossingen, während Bösingen mit einem späten 3:2 gegen Schwenningen Moral bewies. ---

Der FC Grosselfingen (6.) empfängt den ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Mühlheim (2.). Grosselfingen musste sich zuletzt Waldmössingen mit 0:2 geschlagen geben, während Mühlheim beim 1:1 gegen Dotternhausen trotz Führung wichtige Punkte liegen ließ. Ein spannendes Duell zwischen zwei defensivstarken Teams ist zu erwarten. --- Staffel 2

Der FSV Schwenningen (14.) empfängt den FV 08 Rottweil (9.). Schwenningen verlor zuletzt mit 2:4 gegen den SV Wurmlingen, zeigte dabei aber durchaus kämpferische Ansätze. Rottweil musste sich ebenfalls geschlagen geben, ist jedoch mit einem knappen Sieg in Schwenningen durchaus in der Lage, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. ---

Die SG Schramberg (3.) will gegen die Sportfreunde Bitz (12.) ihren Platz in der Spitzengruppe festigen. Beim jüngsten 0:2 gegen Gruol enttäuschte die Offensive der Schramberger. Es dürfte ein klarer Sieg für die Gastgeber werden, wenn sie ihre Angriffsqualitäten wiederfinden. ---

Mit dem FC Hardt (8.) und der SGM Gruol (6.) treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt siegten. Hardt überraschte mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Trillfingen, wobei Thomas Schondelmaier als dreifacher Torschütze glänzte. Gruol hingegen überzeugte mit einem 2:0-Sieg gegen Schramberg, stützte sich dabei auf eine kompakte Defensive. Ein spannendes Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---

Der SV Bubsheim (2.) geht mit Rückenwind in das Duell gegen den TSV Trillfingen (4.). Bubsheim setzte sich zuletzt mit 3:1 gegen Stetten durch, während Trillfingen nach der herben 1:5-Niederlage gegen Hardt auf Wiedergutmachung aus ist. Für Trillfingen wird es eine Herausforderung, gegen die stabile Abwehr der Gastgeber zu bestehen. ---

Der SV Rangendingen (7.) möchte gegen den SV Wurmlingen (5.) Boden gutmachen. Rangendingen musste am letzten Spieltag pausieren, während Wurmlingen mit einem 4:2 gegen Schwenningen seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Besonders Maximilian Mayer könnte erneut zum Matchwinner avancieren. ---

Der FV Bisingen (11.) empfängt die SGM Nusplingen (10.) in einem Duell zweier Tabellennachbarn. Für beide Teams geht es darum, sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Während Nusplingen eine stabile Abwehr vorweisen kann, hofft Bisingen auf einen Heimsieg. ---