FuPa-Spiel der Woche: SGM Deißlingen/Lauffen trifft auf SV Bubsheim

Für den SV Bubsheim wird es ein schwieriges Auswärtsspiel. Trainer Paul Ratke äußert sich dazu: „Ich erwarte in Deißlingen wieder einen sehr guten Gegner und wenn man sich die letzten Spiele anschaut, war es immer die Heimmannschaft, die besser gespielt hat.“ Mit Blick auf den eigenen Kader gibt Ratke zu bedenken: „Der Kader ist leider nicht komplett. Es gibt ein paar Urlauber und Verletzte. Trotzdem ist unser Kader gut genug, um in Deißlingen zu gewinnen. Es wird aber auf die Tagesform ankommen. Ich glaube, dass sich zwei Mannschaften auf ähnlichem Niveau begegnen werden und es auf Kleinigkeiten ankommen wird.“

Felix Schaplewski, Trainer der SGM Deißlingen/Lauffen, sagt: "Die Erwartung ist, dass wir uns gegenüber den Spiel in Hardt in allen Bereichen steigern. In Hardt haben wir sehr glückliche 3 Punkte eingefahren, was aber gegen Bubsheim nicht reichen wird. Deshalb ist die Erwartung eine insgesamt bessere Mannschaftsleistung zu zeigen, wie in den Wochen vor dem Hardt-Spiel. Wenn wir unser Leistung abrufen, dann sind auch drei Punkte drinnen." Schaplewski schiebt nach: "Personell sieht es gut bei uns aus. Wir kämpfen, wahrscheinlich wie alle anderen auch, immer mit ein paar krankheitsbedingt Ausfällen. Was zu dieser Jahreszeit normal ist. Wir haben gegen Bubsheim schon des öfteren gespielt und es waren meisten sehr umkämpfte, fußballerisch ansehnliche und enge Spiele. Bubsheim hat in der Offensive seinen stärksten Mannschaftsbereich. Ich denke, es wird auf die Tagesform ankommen und wer bereit ist, mehr zu investieren."

Beide Teams sind punktgleich mit je sieben Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus neun Spielen. Während die SGM Deißlingen/Lauffen zuletzt einen 2:1-Auswärtssieg beim FC Hardt feierte, musste der SV Bubsheim eine 1:2-Niederlage gegen den SV Rangendingen hinnehmen.