FuPa Sommercheck: VSV Hedendorf/Neukloster

Wir sind insoweit zufrieden, dass wir zu jedem Spiel antreten konnten und uns für die Meisterrunde qualifiziert haben. Uns fehlt jedoch noch ein ganzes Stück Beständigkeit, um oben mitzuspielen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser langjähriger Capitano, Andi Mai, wird seine Schuhe an den Nagel hängen und sich seiner Familie sowie dem Jugendfußball widmen, Mike Wilhelm legt eine sportliche Pause ein und Lennart Müller zieht es zu seinen Kumpels nach Immenbeck. Malte Cordes wird mich in der Teamorganisation unterstützen und für Notfälle immer eine Tasche mit Torartequipment parat haben. Dazu kommen: Kai Obdach, Oliver Stöver, Daniel Kulinski, Jesco Schulz und Florian Klein. Wir werden die (alten) vermissen und die (neuen) mit offenen Armen empfangen!

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten uns weiter stabilisieren und hoffentlich weitestgehend verletzungsfrei bleiben. Ein paar organisatorische Dinge sind noch anzupassen und dann kann es losgehen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wenn wir den eigenen Anspruch und unser Potenzial auf den Platz bekommen, dann haben wir schon viel erreicht. Unsere Chancenverwertung ist definitiv verbesserungswürdig und an der Fehlerquote müssen wir arbeiten.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf jedes Spiel, da jedes einzelne eine Herausforderung ist und wir alle gerne Fußball spielen. Der Umgang miteinander ist überwiegend herzlich, auch wenn es auf dem Platz manchmal nicht so aussieht, ist dann aber beim Bierchen danach alles wieder OK.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!