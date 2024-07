FuPa Sommercheck: TuS Harsefeld III

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert von Voß Edelstahlhandel

--> Jetzt bewerben unter: https://www.ausbildung-bei-voss.de/

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights?



Wir begannen mit der Vorbereitung am 9. Juli. Wir hatten einen Monat zuvor das letzte Punktspiel, daher haben wir uns bewusst für diese Pause entschieden.

Zwei Testspiele stehen dabei für uns an, ehe es dann schon im Kreispokal zur Sache geht.



Ändert sich etwas am Trainer-und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?



Zunächst freuen wir uns über drei Neuzugänge. Mykyta Milohradskyi kommt vom JFV A/O/B/H/H zu uns in den Herrenbereich, hat aber bereits die vergangene Rückrunde bei uns verbracht. Auch Daniel Bernal trainiert seit dem Winter mit und darf nun für uns auflaufen. Luis Kruse wechselt aus unserer zweiten Mannschaft fest zu uns.

Wir halten die Augen auch weiterhin offen, bleiben aber wie schon in der letzten Saison geduldig und forcieren hier nichts. Einige Abgänge müssen wir aus unterschiedlichen Gründen leider auch verzeichnen. Zum Trainerteam zählt nun auch Jonas Lobsien, der schon letzte Saison einer unserer Kapitäne war.



Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern?



Als Aufsteiger haben wir letzte Saison vieles richtiggemacht. In erster Linie wollen wir auf dem aufbauen, was uns ausgezeichnet hat. Wenn auch die Trainingsbeteiligung weiterhin stimmt, bin ich sehr optimistisch.



Mit welchen Zielen geht ihr in die kommende Spielzeit?



Natürlich steht der Klassenerhalt an erster Stelle. Gleichzeitig wollen wir aber auch weiterhin unsere fußballerischen Stärken auf den Platz bringen und so wenig wie möglich von dem einbüßen, das uns stark macht. Es gilt sicherlich auch mal Anpassungen vorzunehmen, dennoch möchten wir auch in der 1. Kreisklasse unseren Weg weitergehen.



Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?



Gegen viele Teams spielen wir nun zum ersten Mal. Es gilt also, die Liga kennenzulernen und sich ein Bild zu machen. Sicherlich wollen die Kreisliga-Absteiger allesamt schnell wieder hoch.



Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?



Wer sich letzte Saison die Ligen im Kreis angeschaut hat, dürfte sich über fehlende Spannung nicht beklagt haben. Gerade bei vielen Absteigern sehe ich eher eine Gefahr, von daher hat der Kreis Stade hier aktuell das richtige Maß gefunden.



Welche Regel würdet ihr gerne einführen?



Natürlich wären Linienrichter auch in den Kreisklassen wünschenswert, aber aktuell leider nicht umsetzbar.