FuPa-Sommercheck: TuS Eiche Stinstedt

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Steigerungspotential sehe ich in erster Linie in der individuellen Technik (Ballkontrolle, Passspiel), der taktischen Spielweise sowie dem Spiel ohne Ball (Räume anlaufen). Regelmäßiges und zielgerichtetes Training soll dazu dienen, diese Schwachstellen anzugehen. Aufgrund der relativ wenigen Trainingseinheiten in der 2. KK bin ich Fan davon, nachhaltig und wiederholend Schwerpunkte zu trainieren und sich nicht in der Flut von verschiedenen Trainingsmethoden zu verlieren.