FuPa Sommercheck: TuS Eiche Bargstedt

Der TuS Eiche Bargstedt ist nach zwei Abstiegen in Folge zum ersten Mal seit 2010 wieder in der 1. Kreisklasse angekommen. Der Kader bleibt in etwa zusammen, zwei gute Neuzugänge kommen dazu. Der TuS Eiche könnte sich jetzt erstmal in der Klasse etablieren. Weiter abwärts sollte es nicht mehr gehen. Hier sind die Antworten von Trainer Maik Ohlandt im FuPa Sommercheck.

Ändert sich etwas am Trainer- und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?

Wir trainieren wieder seit dem 18. Juni. In der Vorbereitung starteten wir bei der Sportwoche in Deinste und haben noch weitere 4 Testspiele auf dem Zettel. Events, wie Bockwurstabende oder besondere Fahrten zu Profipartien stehen bei uns sehr oft auf dem Plan.

Das Trainer- und Betreuerteam bleibt mit Maik Ohlandt und Thomas Höhrmann wie gehabt bestehen. Wir werden uns die Arbeit nur etwas detaillierter aufteilen. Der Kader hat sich zur Vorsaison kaum verändert. Den beiden Abgängen Nino Johannsen und Erik Vieregge (denen ich hiermit nochmal alles Gute wünsche), stehen zwei Zugänge mit Pascal Peplies und Joshua Zintel entgegen. Diese beiden haben schon in den ersten Einheiten gezeigt, dass sie uns sicher weiterbringen können. Des Weiteren haben wir mit der U 17 eine Trainingsgemeinschaft gebildet, die uns und den Jugendlichen schon sehr viel gebracht hat.

Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern?

Wir müssen einfach mal wieder lernen, Spaß am Fußball zu haben. Nach zwei schweren Jahren in Bargstedt ist das das erste und vorrangige Ziel. Wenn wir dann auch noch konstanter werden in unseren Leistungen, dann ist schon ein großer Schritt gemacht.

Mit welchen Zielen geht ihr in die kommende Spielzeit?

Wie schon oben angeführt, wollen wir in erster Linie einfach mal wieder Spaß am Fußball haben. Einmal eine Saison absolvieren, ohne den Blick nach unten zu richten, wäre schon viel wert. Ein weiteres Ziel, ganz abgesehen von einem Tabellenstand, ist die Fußballabteilung in Bargstedt mal wieder auf stabile Beine zu stellen. Ein erster Schritt ist mit der Meldung der zweiten Mannschaft getan.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?

Meiner Meinung nach wird die 1. Kreisklasse sehr ausgeglichen sein. Großartige Favoriten sehe ich im Moment nicht. Eine gute Rolle könnten meiner Meinung nach der MTV Hammah II oder auch der TSV Wiepenkathen II spielen.

Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?

Nicht viel... Man weiß ja jetzt schon manchmal bis zum letzten Spieltag nicht, ob ich absteige oder nicht. Durch das Durcheinander mit Absteigern aus dem Verband und Bezirken haben sich schon oft merkwürdige Konstellationen ergeben.

Welche Regel würdet ihr gerne einführen?

Ich war und bin schon immer ein großer Freund der Zeitstrafe. Dieses Mittel gibt den Schiedsrichtern viel mehr Möglichkeiten und ist ein gutes Mittel, um "Heißgelaufene" wieder runterzukühlen.

