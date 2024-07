FuPa-Sommercheck: TSV Sievern II "Die jetzige Lösung mit sieben Absteigern und einem Aufsteiger sehe ich allerdings sehr kritisch" Verlinkte Inhalte 1. KK Cuxhaven St. II Sievern II Eugen Guggenheimer

Die Mannschaften befinden sich in der in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Eugen Guggenheimer vom TSV Sievern II unsere Fragen im FuPa-Sommercheck.

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights? Ja, leider fällt die Sommerpause im Vergleich zur langen Winterpause extrem kurz aus. Wir sind seit Ende Juni wieder auf dem Trainingsplatz und nehmen an der Kührstedter Sportwoche teil, was immer ein Highlight ist. Zusätzlich werden wir noch 1-2 Testspiele absolvieren. Eine Spinningeinheit haben wir schon hinter uns, eine weitere kommt noch dazu, das ist neben dem Fußball auch immer wieder eine besondere Einheit für die Jungs! Außerdem nehmen einige von uns Ende Juli noch am Malle Cup in Bardowick teil, dort steht der Spaß an oberster Stelle!