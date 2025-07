FuPa Sommercheck: TSV Großenwörden II

Der TSV Großenwörden II wurde in der letzten Saison mit nur vier Punkten Letzter der 4. Kreisklasse, war somit schlechteste Herrenfußballmannschaft im Landkreis Stade. Das soll sich ändern, zumindest wenn es nach Spielertrainer Lars von der Lieth ginge. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir sind Letzter in der Tabelle geworden. Also nicht zufrieden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Als Abgang haben wir Bendix Kließ und als Neuzugang Pascal Mettke.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nicht Letzter werden und am Ende vor dem FC Wischhafen/Dornbusch III stehen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen die Offensive in Schwung kriegen und mehr Torchancen erspielen. Allgemein gesagt, weniger bolzen und mehr spielen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die vier Spiele gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II und III.

