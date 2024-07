FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde

Die Mannschaften befinden sich in der in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Cristiano da Cruz Cunha vom TSV Altenwalde unsere Fragen im FuPa-Sommercheck.

Ändert sich etwas am Trainer- und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus? Das Trainer- und Betreuerteam ist so zusammengeblieben, darüber freuen wir uns natürlich sehr! Über unseren Kader wurde in der Stadt ja schon viel gesprochen, wir haben einige Neuzugänge und nur wenige Abgänge zu verzeichnen. Wir gehen also mit einem starken, großen Kader in die Saison.



Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern?



Grundsätzlich haben wir in den letzten zwei Jahren eine gute Entwicklung genommen, diese gilt es weiter voranzutreiben. Vor allem an der Konstanz müssen wir arbeiten, um weniger Punkte unnötig abzugeben.



Mit welchen Zielen geht ihr in die kommende Spielzeit?



Unser Ziel in der kommenden Saison ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga.



Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?



Der TSV Lamstedt, mit dem wir uns in der letzten Saison ein Kopf-an-Kopf Rennen um das Relegationsspiel lieferten, welches die Lamstedter ja verloren, ist sicherlich ein großer Konkurrent. Auch mit den Bezirksliga Absteigern von der SG FAW wird zu rechnen sein, ebenso mit dem FC Geestland.



Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?



Unserer Meinung nach sollte das System so beibehalten werden. Ein fester Aufsteiger und ein Relegationsplatz, auch bei den Absteigern sollte die Anzahl so bleiben wie sie ist.



Welche Regel würdet ihr gerne einführen?



Eine Änderung, die wir begrüßen würden, wäre eine Verlängerung der Sommerpause. Dadurch hätten alle Beteiligten mehr Zeit um neue Kraft zu tanken, zusätzlich können sich die Rasenplätze besser regenerieren.

