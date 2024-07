FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf Ü30

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert von Voß Edelstahlhandel

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights? Wie immer 1x die Woche etwas kicken ab dem 17. Juli und die Sportwoche in Ippensen mit 3 Spielen. Ein Highlight wäre, wenn wir mal mit 10 oder mehr Leuten beim Training sind. Ändert sich etwas am Trainer-und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?

Das Betreuerteam bleibt so zusammen und wird durch Denys Krause erweitert. Im Kader gibt es zum Glück Neuzugänge. Aus der alten 5ten Herren kommen Andre Arends, Sven Ußkurat sowie Sönke Eckhoff dazu. Abgänge gibt es keine. Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern? Wir sind in der letzten Saison 2ter geworden, da hat dann ja eigentlich viel zusammengepasst. Allerdings haben wir es nicht hinbekommen, auch nur ein Spiel ohne Aushilfe zu bestreiten. 1.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 2x 5.Herren , 1x 4.Herren 2.Spieltag : 14 Spieler, davon 10 Ü30, 2x Ü40, 1x 4.Herren , 1x 5.Herren 3.Spieltag : 14 Spieler, davon 9 Ü30, 2x 5.Herren , 1x 2.Herren , 1x 4.Herren 4.Spieltag : 14 Spieler, davon 12 Ü30, 2x 5.Herren 5.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 1x 2.Herren , 1x 4.Herren , 1x Ü40 6.Spieltag : Gegner nicht angetreten 7.Spieltag : Gegner zurückgezogen 8.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 2x 5.Herren , 1x Ü40 9.Spieltag : 15 Spieler, davon 13 Ü30, 1x 5.Herren , 1x Ü40 10.Spieltag : 14 Spieler, davon 12x Ü30, 1x 2.Herren , 1x 5.Herren 11.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 3x 5.Herren 12.Spieltag : 15 Spieler, davon 12 Ü30, 3x 5.Herren 13.Spieltag : 12 Spieler, davon 9 Ü30, 1x 5.Herren , 2x Inaktive reaktiviert 14.Spieltag : 15 Spieler, davon 10 Ü30, 4x 5.Herren , 1x 2.Herren 15.Spieltag : 13 Spieler, davon 10 Ü30, 3x 5.Herren 16.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 3x 5.Herren 17.Spieltag : 13 Spieler, davon 11 Ü30, 1x 4.Herren , 1x Inaktive reaktiviert 18.Spieltag : 14 Spieler, davon 8 Ü30, 5x 5.Herren , 1x 4.Herren 19.Spieltag : 15 Spieler, davon 10 Ü30, 4x 5.Herren , 1x 2.Herren 20.Spieltag : 13 Spieler, davon 11 Ü30, 2x Ü40 21.Spieltag : 14 Spieler, davon 11 Ü30, 1x 2.Herren , 1x 5.Herren , 1x Inaktive reaktiviert 22.Spieltag : 14 Spieler, davon 12x Ü30, 1x 4.Herren , 1x 5.Herren Das muss auf jeden Fall besser werden. Auch auf diesem Weg nochmal an alle Aushilfen ein großes Dankeschön und auch an die eigenen Festen, die immer da sind. Wir haben einen relativ kleinen festen Kader, aber dank des Einsatzes von Nils Langen war zu jedem Spiel der Kader gut gefüllt und wir konnten so die Saison als Zweiter beenden.

- Spaß am Fußball

- Alle Spiele antreten

- So erfolgreich wie möglich spielen

Da die Kreispokalendspiele nächstes Jahr in Ahlerstedt stattfinden, ist das natürlich auch ein Ziel, in der Saison das Finale zu erreichen.



Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?

Die üblichen Verdächtigen Oldendorf/Oste und VfL Güldenstern Stade. Beide Mannschaften haben im Kreis bekannte Spieler im Kader, die für guten Fußball stehen. Aber auch Hedendorf/Neukloster, Wiepenkathen und Harsefeld können ein Wort mitreden, wenn sie regelmäßig die besten Spieler ihrer Herrenmannschaften zur Verfügung haben. Sehr gespannt sind wir auch auf den MTV Hammah, mal gucken, wer da so regelmäßig aufläuft.



Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?



Bei uns in der Klasse freuen wir uns, wenn wir genug Ü-Mannschaften haben, um eine Saison zu spielen. Aktuell sieht es diese Saison ja so aus.



Welche Regel würdet ihr gerne einführen?



Den Fußball einfach so lassen, wie wir ihn lieben. (freitags ü30 erst kicken dann Bierchen evtl noch die ein oder andere scharfe Cola)





Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!