FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf IV

Mit etwas Glück hielt Neuling SV Ahlerstedt/Ottendorf IV die Klasse. Da es einige Verzichte gab, darf die Mannschaft von Dario Stelling und Benjamin Wresch auch in der kommenden Saison in der 1. Kreisklasse spielen. Einige Schwachstellen sollen bearbeitet werden. Die Fragen im FuPa Sommercheck beantwortete Spieler Daniel Marquardt.

Ich finde, wir haben es in Summe mit unseren Mitteln gut gemacht, mit etwas Glück sind wir auch in der Liga geblieben. Wir konnten zumeist auch mit fast allen Mannschaften gut mithalten, aber es hat einfach die Erfahrung und auch manchmal das Glück gefehlt.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

An sich haben uns nur die Langzeitverletzen verlassen, diese bleiben dem Verein aber weitestgehend treu als Trainer, Betreuer oder in der Ü30/32. Wir konnten uns allerdings gut verstärken und verjüngen. Nico Kröger, Sebastian Schmitt und Hauke Corleis kommen aus unsere 5. Herrenmannschaft zu uns. Simon Dittkun hat bereits in der Jungend bei A/O gespielt, aber dann eine Zeit lang pausiert und möchte nun wieder starten. René Grimm schließt sich nun als Ahlerstedter Urgestein der 4. Herren an. Tom Dunker, Ole Burkert und Jorvi Liestmann kommen nun aus der Dritten zu uns, nachdem sie zum Teil schon mehrfach in der letzten Saison bei uns waren. Jordan Karlowitsch kommt nach einem Jahr Pause auch fest zu uns im Team. Alle konnten schon letztes Jahr, in den ersten Testspielen dieses Jahr und im Training zeigen, dass sie eine sehr gute Verstärkung für uns sind.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir hoffen definitiv auf weniger Verletzte, das hat uns schon stark beeinträchtigt und uns abhängig von Spielern aus der 3., 5. und Ü30/32 gemacht. Hier ein Lob und ein dickes Danke für eure Unterstützung. Wir wollen diese Saison besser unsere Chancen nutzen und mehr Tore erzielen, dies war ein Manko letzte Saison und hat uns einige Punkte gekostet. Unsere Testspiele haben hier schon Mut gemacht. Das Ziel ist es, mehr Punkte als letzte Saison zu sammeln, um damit auf einem direkten Nichtabstiegsplatz zu landen. Es wäre natürlich geil, so früh wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wie oben beschrieben ist ein Punkt die Chancenverwertung, hier sehe ich uns aber auf einem guten Weg. Wir haben letzte Saison sehr oft früh Gegentore gefangen, weil wir nicht wach waren, hier versuchen wir auch dran zu arbeiten, um diese unnötigen Rückstände nicht immer wieder aufholen zu müssen. Es war aber mega stark, wie oft wir nach Rückstand zur Halbzeit doch noch punkten konnten. Wir hoffen auf viele gesunde Spieler, um Routine reinzubekommen, damit wir nicht jede Woche das Team zur Hälfte umbauen müssen. Das Training haben wir auch dauerhaft auf zwei Tage erweitert, ein Tag ist für die 1. Kreisklasse zu wenig gewesen, das haben wir letztes Jahr in der Hinrunde schon festgestellt und bereits zur Rückrunde auf zwei Tage umgestellt.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da sind viele geile Spiele und schöne Auswärtsfahrten bei. Geil finde ich persönlich die Saisoneröffnung in Apensen, das hat auf jeden Fall etwas. Sonst sind hier natürlich die Spiele gegen Harsefeld zu nennen, die sind immer intensiv und nochmal ein besonderer Ansporn.

