FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III

Ändert sich etwas am Trainer-und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?

Wir sind am 1. Juli in die Vorbereitung gestartet und starteten am 2. Juli mit der Deinster Sportwoche wohl ins Highlight der Vorbereitung.

Philipp Höft vervollständigt zur neuen Saison das Trainerteam und steigt als Co-Trainer ein. Wir haben unseren Kader vergrößert und ernten mit Cedric Hagenguth, Kian John, Mika Wahlers und Josh Tobaben die Früchte der erfolgreichen Jugendarbeit vom JFV. Zusätzlich kommen Niklas Kuse und Tom Haas vom TSV Apensen U18 zu uns und aus unserer zweiten Herren werden Mats Neumann, Sebastian Rohn und Tom Duncker zukünftig die Schuhe für die 3. Herren schnüren. Jan-Ole Korn kehrt auch nach einem halben Jahr Aushilfe in der ersten Herren wieder fest in den Kader der 3. Herren zurück. Hauke Corleis verlässt uns aufgrund seines Studiums in Richtung 4. Herren.

Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern?

An der Standardschwäche müssen wir arbeiten und ebenfalls an unserer Chancenverwertung.

Mit welchen Zielen geht ihr in die kommende Spielzeit?

Wir wollen den Kreispokal bei uns in Ahlerstedt holen. In der Liga peilen wir einen einstelligen Tabellenplatz an. Wissen aber wo wir als 3. Mannschaft herkommen und haben diese Saison erlebt, wie schnell man gegen den Abstieg spielen kann, deshalb würden wir den Klassenerhalt auch dankend annehmen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?

VfL Güldenstern Stade II wird denke ich wieder oben mitspielen und der FC Oste/Oldendorf gehört als Absteiger sicherlich auch mit zum Favoritenkreis. Ansonsten finde ich, ist die Liga sehr ausgeglichen und wer am Ende der Saison ganz oben stehen wird, weiß nur der Fußballgott.

Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?

Nicht besonders viel. Das Auf-und Absteigen soll weiterhin etwas Besonderes sein, wenn die Hälfte der Liga am Ende der Saison die Liga verlässt, wird das irgendwann zum „Alltag“

Welche Regel würdet ihr gerne einführen?

Ich bin kein Fan von großen Veränderungen und würde aktuell auch nichts ändern. Ich würde es dennoch interessant finden, wenn man den Strafstoß revolutioniert. In einer Sportart, wo im Schnitt nur 3 Tore pro Spiel fallen, fällt ein Strafstoß aus 11m auf ein 7m großes Tor im Vergleich zu anderen Ballsportarten wie Handball oder Basketball zu doll ins Gewicht und entscheidet dafür zu viele Spiele.

