FuPa-Sommercheck: SG Salzhausen/Garlstorf

Die Mannschaften befinden sich in der in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Lars Bergmann von der SG Salzhausen/Garlstorf unsere Fragen im FuPa-Sommercheck.

Ändert sich etwas am Trainer- und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights? Viel Zeit bleibt uns nicht, deswegen haben wir mit Vierhöfen, Varstofer SK, Maschen 2 und Egestorf 2 einige Testspiele die wir bestreiten wollen. Highlight in der Vorbereitung gibt es ansich nicht, wir wollen versuchen uns als Team schnell zu finde, da wir zum Sommer einige Neuzugänge bekommen haben.



Ja tatsächlich, Christopher Ramm hat sein Amt als Trainer zum Sommer niedergelegt und wird im Verein trotzdem noch sehr wichtige Rollen einnehmen. Ebenso das Amt niedergelegt hat Marcel Kluth, der es aus privaten Gründen leider nicht mehr dabei sein kann. Das Trainerteam wird nun Lars Bergmann, Kai Freimann ( ein langer Wegbegleiter von Lars in den vergangenen Jahren beim SV Bendestorf, wo einige Erfolge zusammen gefeiert wurden) und Andreas David der ein bekanntes Gesicht bei der Saga ist gestalten. Durch Kai wird nochmal guter Schwung in die Truppe kommen und auch was die Qualität auf der Torwartposition angeht. (auch Spieler/ Trainer). Mit Andreas konnten wir einen erfahrenen und taktisch sehr versierten Trainer dazu gewinnen



Was muss sich in der kommenden Saison bei euch verbessern?

Wir wollen unsere Defensive um einiges festigen, da wir in der letzten Saison dort sehr viele Gegentore bekamen.



Mit welchen Zielen geht ihr in die kommende Spielzeit?



Unsere Ziele sind vor allem erst einmal, dass sich die Mannschaft kennenlernt und findet. Ein anderes Ziel ist, dass wir mit dem Blick nach oben in die Saison gehen, das heißt, in den ersten Drittel mitspielen.



Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum? Wer wird Meister?

Unser Favorit ist Luhdorf, das sie, wie ich finde im letzten Jahr nochmal enorm an Qualität dazubekommen haben und es eigentlich auch schon letzte Saison verdient gehabt hätten aufzusteigen.



Was würdet ihr davon halten, wenn es mehr Auf- und Absteiger gebe, um die Spannung zu erhöhen?



Aufsteiger wäre gar nicht so verkehrt, zumindest das zwei sicher hochgehen und der 3. in die Relegation.



Welche Regel würdet ihr gerne einführen?



