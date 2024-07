FuPa-Sommercheck: SG Reeßum/Taaken

Bei uns war die Sommerpause noch deutlich kürzer als gedacht. Da der Samtgemeindepokal unserer Gemeinde Sottrum in diesem Jahr sehr überraschend auf einmal in den Juni gelegt wurde, haben wir nach nur etwas mehr als drei Wochen Pause schon wieder spielen müssen. Mit dem Training beginnen wir am 9. Juli und wollten eigentlich die Zeit bis dahin auch voll zur Regeneration nutzen, was so nun leider nicht geklappt hat. Wir werden ab dem 9. Juli wie immer zwei Tage in der Woche trainieren und einige Testspiele absolvieren. Hierbei haben wir uns diesmal Gegner aus der 1. Kreisklasse, sowie aus anderen Kreisen gesucht, um auch mal wieder abseits des gewohnten Dunstkreises Vergleiche zu haben.