FuPa-Sommercheck: Ottensen Ü30

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

An der Kontinuität könnte man definitiv arbeiten, wir haben einige Spiele unglücklicherweise hergegeben, obwohl wir in einer guten Position waren. Sonst in jedem Bereich ein wenig mehr Anreiz schaffen: Trainingsbeteiligung, mehr Teamevents etc. Falls es noch Interessierte und unentschlossene Ü30 Kicker gibt: meldet euch einfach unter: 01733066339.