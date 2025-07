FuPa Sommercheck: MTV Wangersen

Ein Fehlstart mit nur einem Punkt aus sieben Begegnungen hätte beinahe den Abstieg des MTV Wangersen in die 4. Kreisklasse eingeleitet. Es folgte ein überraschender Auswärtserfolg beim Aufstiegsanwärter MTV Hammah III und die Wende begann. Es sollte aber auch der einzige Auswärtssieg bleiben. Hier möchte Trainer Fabian Gerdes den Hebel ansetzen. Dazu folgen seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Die letzte Saison war bis auf den Start mit 6 Niederlagen am Stück durchaus positiv zu werten. Wir konnten uns durchaus in einigen Bereichen weiterentwickeln. Manche Spieler konnten sich mehr in den Vordergrund spielen und sind teilweise von den hinteren Kaderplätzen zu Stammspielern gereift.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben 2 Abgänge zu verzeichnen, dem entgegen stehen zum Glück auch Neuzugänge. Wie viele es zur neuen Saison konkret sein werden, zeigen die nächsten Wochen. Soweit ich informiert bin, ist Thomas Müller aktuell vereinslos.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Grundsätzlich haben wir ein sehr junges Team, welches sich von Training zu Training weiterentwickelt und genau so wird es auch diese Saison sein. Insgesamt ist die klare Zielsetzung, nicht wieder bis zum Schluss um dem Klassenverbleib bangen zu müssen. Egoistisch betrachtet möchte ich noch ein paar Jahre auf komplett graues Haar verzichten.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die Trainingsbeteiligung ist sicherlich die Antwort, die in den unteren Ligen die meisten Trainer beschäftigt. Außerdem sind wir die letzten Jahre bei Auswärtsspielen deutlich weniger erfolgreich, als auf dem heimischen Platz. Hier wird es Punkte zu holen geben, um eben unser Ziel nicht bangen zu müssen, auch in die Realität umsetzen zu können.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

A/O ist wieder da. Mehr muss ich dazu nicht sagen.

