FuPa Sommercheck: MTV Hammah

Im ersten Jahr nach unserer Neugründung sind wir Kreismeister geworden und konnten das Finale der Bezirksmeisterschaft erreichen. Das hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Dabei macht es uns besonders stolz, eine kleine Euphoriewelle im Verein entfacht zu haben, sodass wir jedes Spiel, zuhause und auswärts, auf lautstarke Unterstützung durch Fans, Familie und Sponsoren zählen konnten. Das ist definitiv einmalig, nicht selbstverständlich und hat uns sicherlich das ein oder andere Spiel beflügelt.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur anstehenden Saison 25/26 wird es keine personellen Veränderungen geben. Wir haben einen kleinen Kader und werden weiterhin Unterstützung aus den Herrenmannschaften benötigen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir brauchen frühzeitig Verbindlichkeit für unsere Spieltage, sodass wir erneut konstant arbeiten können. Ich glaube, diese Konstanz war u.a. ausschlaggebend für unsere erfolgreiche zweite Saisonhälfte. Wenn wir das schaffen, muss es unser Anspruch sein, erneut im oberen Tabellendrittel zu landen und somit in der Meisterrunde zu starten. Das Ganze wird nur mit einer Menge Spaß und guter Stimmung funktionieren.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir haben es bisher nicht geschafft, regelmäßig außerhalb der Spieltage zusammenzukommen und zu trainieren, das werden wir erneut anvisieren. Wir sehen die Gefahr, im Bereich der Fitness und Ausdauer ein Defizit zu bekommen, da unser Kader mittlerweile keine Spieler mehr umfasst, die an einem regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jedes Spiel in der Ü30-Kreisliga hat seinen Charme, es sind zum Teil die traditionellen Sportstätten oder respektvollen Teams sowie die dazugehörige gemeinsame dritte Halbzeit. Besondere Highlights sind trotzdem die Spiele auf unserer eigenen Sportanlage in Hammah gegen reizvolle Gegner, wo wir immer zahlreiche Unterstützung am Spielfeldrand haben. Vielen Dank an alle, die uns zugesehen haben. Wir hoffen auch in der kommenden Saison auf euren Support.

