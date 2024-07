FuPa Sommercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf

Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf spielte eine sehr ausgeglichene Saison 2023/2024. Sowohl in der Hin- als auch der Rückrunde wurden 26 Punkte gesammelt. Am Ende stand Platz 4. Das war zufriedenstellend. Zu verbessern gibt es immer etwas, das weiß auch das Trainerteam Rainer Rambow und Christian Wierzbinski. Es können diverse Neuzugänge eingebaut werden. Das dürfte die größte Aufgabe sein. Hier folgen die Antworten von Christian Wierzbinski im FuPa Sommercheck.

Wir sind am 24. Juni wieder in die Vorbereitung gestartet. Teilgenommen haben wir an der Sportwoche von Deinste. Ansonsten ist es uns gelungen, viele interessante Testspielgegner zu finden.



Ändert sich etwas am Trainer-und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?

Wir konnten uns mit Jesse Höft, Justin Höft, Marcel Böhn, Leon Heise und Pascal von Loh wirklich gut verstärken. Aus unser 2. Herren versucht sich aktuell Michel Lucassen bei uns, da warten wir mal die Entwicklung während der Vorbereitung ab. Außerdem stehen uns auch die beiden langzeitverletzten Spieler Timm Ehlers und Max Böhn wieder zur Verfügung. Verlassen haben uns leider Daniel Plagemann und Christoph Sturm. Hier wurde der Aufwand, mehrfach die Woche aus Hamburg zu pendeln, einfach zu groß.

Zusätzlich wird Len Schwampe, zumindest erstmal für die Hinrunde, in unsere 2. Herren wechseln, um möglichst viel Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln. Veränderungen im Trainer- uns Betreuerteam gab es keine.