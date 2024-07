FuPa-Sommercheck: FC Ummel "Die aus der EM stammende Regel, dass nur noch die Kapitäne mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen, empfinde ich als sehr angenehm" Verlinkte Inhalte 1.KK Row Nord FC Ummel

Die Mannschaften befinden sich in der in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Thees Klaffke vom FC Ummel unsere Fragen im FuPa-Sommercheck.

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert von Voß Edelstahlhandel



--> Jetzt bewerben unter: https://www.ausbildung-bei-voss.de/

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights? Wir sind am 02.07 in die Vorbereitung gestartet. Highlight ist wie jedes Jahr der Austellungs-Cup, den wir 22.07 bis 26.07 auf dem Kirchtimker Sportplatz veranstalten. Außerdem treffen wir in Testspielen noch auf den TSV Worphausen (12.07) und den SV Nordsode (19.07).