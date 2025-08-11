FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf

Der FuPa Sommercheck geht immer weiter. Auch die Herren Ü30/32 beteiligen sich durch Trainer Oliver Eckhoff, der mit der vergangenen Spielzeit nicht zufrieden war. Am Ende hatte seine Mannschaft alles verspielt, Pokal und Meisterschaft. Hier sind seine Antworten.

Mit der Hinrunde waren wir vollends zufrieden. Als Herbstmeister und Pokalfinalist geht es ja auch nicht anders. Die Rückrunde hingegen war eine reine Katastrophe. In der Liga haben wir alles vermissen lassen, was wir in der Hinrunde gut gemacht haben. Im Pokal haben wir uns ganz gut verkauft, jedoch sind uns die Nerven dann beim Elfmeterschießen durchgegangen. Im Ganzen gesehen, können wir dann nicht mit der Saison zufrieden sein.

1. Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wie es sich langsam über die Jahre angedeutet hat, haben uns nun allerhand Stammkräfte in Richtung Ü40 verlassen. Zudem kommen noch 4 Stammspieler, die ihre Schuhe komplett an den Nagel gehängt haben. Ein großes Loch ist da entstanden, muss man leider sagen. Jedoch konnten wir auch einige neue gute Spieler aus den Herrenbereichen dazugewinnen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Erstmal für die Meisterrunde qualifizieren und die ersten Pokalrunden überstehen, wobei mit dem MTV Hammah direkt der Meister in der 1. Runde wartet. Das wird direkt ein heißer Tanz werden.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Definitiv muss die Trainingsbeteiligung stabiler werden. Ebenso müssen wir konstanter Fußball spielen und nicht gefühlt jedes Spiel ein anderes Gesicht zeigen. Teilweise auch die Beteiligung zu den Spielen verbessern.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Eigentlich sind alle Spiele immer geil und im Anschluss die 3. Halbzeiten mit dem Gegner zusammen, haben ebenfalls Gesicht.

