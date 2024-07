FuPa Sommercheck: FC Oste/Oldendorf

Steht mit dem FC Oste/Oldendorf vor einer schweren Kreisligasaison: Trainer Arne Hees. – Foto: FuPa Lüneburg

Der FC Oste/Oldendorf gehörte schon fast zum Inventar der Bezirksliga Lüneburg 4. Seit 2011 spielte der FC dort, stieg jetzt nach einer insgesamt sehr dürftigen Saison in die Kreisliga ab. Da weitere Routiniers aufhörten, verjüngt sich die Mannschaft von Trainer Arne Hees weiter. In der Kreisliga will man sich erstmal einspielen und der sofortige Wiederaufstieg ist kein Muss. Das kann man den Antworten von Arne Hees im FuPa Sommercheck entnehmen.

Die Sommerpause war kurz. Wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Testspiele oder sonstige Highlights?

Aufgalopp war am 25. Juni! Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an der Elmer Sportwoche teil, die Ende Juli stattfindet. Darüber hinaus noch ein paar Testspiele und das war´s! Ändert sich etwas am Trainer- und Betreuerteam (m/w/d)? Wie sieht euer Kader aus?