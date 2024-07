FuPa-Sommercheck: FC Cuxhaven

Nein, das Trainerteam bleibt komplett zusammen. Co Trainer bleiben weiterhin Frank Mertha und Fernando Schelenz. Hartmut Becker hat das Heft bei den Torhütern in der Hand und Lina Ujvari kümmert sich immer wieder um die verletzten Spieler um sie so schnell wie möglich wieder an das Mannschaftstraining heranzuführen. Betreuer bleibt Jan Nagel und Andreas Brümmer kümmert sich weiterhin um vieles Drumherum. Dieses Team leistet hervorragende Arbeit. Der Kader wurde mit den Aktas Brüdern Eyüp und Bedran sowie Niklas Menke, Luca Glaß und Senad Lekaj gezielt verstärkt. Die beiden noch U19 Spieler vom JFV Cuxhaven Nikhil Thomas und Julius Tiedemann (TW) werden behutsam an den Herrenbereich herangeführt. Somit haben wir eine gute Mischung im Kader.