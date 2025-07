FuPa Sommercheck: ASSG Buxtehuder SV/SV Ottensen

Allein ging es nicht mehr, jetzt bilden der Buxtehuder SV und SV Ottensen in der Herrenklasse Ü50 eine Spielgemeinschaft. Während Ottensen bereits 2021 den Schlussstrich zog, kämpfte sich Buxtehude bis zuletzt immer wieder durch. Mit großer Freude wird im Ü50-Fußball jedes Team, das wieder meldet, bejubelt. Hier sind die Antworten von Buxtehudes Markus Lüthje im FuPa Sommercheck.

Wir waren die letzten Jahre immer knapp davor, nicht mehr antreten zu können. Der Altersdurchschnitt sehr hoch, kaum Nachwuchs, viele Verletzungen. In der letzten Saison haben uns nur noch die Gastspieler über Wasser halten können, aber da waren wir auf 3 Spieler pro Spiel beschränkt. Trotzdem haben wir es geschafft, mit dem Mittelfeld Schritt zu halten und nicht Letzter zu werden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit Ottensen gegründet und treten nun in der kommenden Saison als ASSG Buxtehuder SV / SV Ottensen an. Wir freuen uns darauf, denn zwischen den Gastspielern aus Ottensen und uns BSV-lern ist längst eine tolle Freundschaft entstanden.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In der neuen Saison hoffen wir so, endlich einmal ohne Personalsorgen durchzukommen. Ggf. schaffen wir es auch, die Treppe etwas hochzuklettern. Anfang nächsten Jahres wird Christoph Hoddow (Hoddows Gastwerk) auch endlich 50 und kann mit einsteigen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die nächste Saison wird geprägt sein, die Mitglieder beider Vereine zusammenzufügen. Wer spielt wo am besten, etc.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns sowohl auf die Kreisliga, wie auch den Kreispokal.

Dass wir alle sehr traurig über den großen Verlust von Michael Koch sind, möchte ich nicht unerwähnt lassen.

