FuPa Retro: als F91 zum ersten Mal Meister wurde CSG verlor in den Play-Offs der Saison 1999-2000 den Faden während Düdelingen davoneilte

Am Ende der regulären Saison 1999-2000 stand Grevenmacher aufgrund der besseren Tordifferenz an der Tabellenspitze. Nach Abschluss der Play-Offs hatte F91 elf Punkte Vorsprung vor dem CSG. Aris und Schifflingen stiegen als Schlusslichter der regulären Runde als auch der Play-Offs ab, wobei die Bonneweger im Derby gegen Union zweimal gewannen, einmal unentschieden spielten und nur einmal verloren.

Mehr Statistiken?

Die BGL Ligue bzw. Nationaldivision liegt auf FuPa aktuell rückwirkend bis eben 1999-2000 vor, die Ehrenpromotion und andere untere Ligen teilweise immerhin bis 2013-2014. In Sommer- und Winterpause versuchen wir stets, die eine oder andere Saison der Nationaldivision nachzupflegen. Aufgrund teils unvollständig vorhandener Daten wird dies für andere Ligen aber schwieriger, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Wir bitten dies zu berücksichtigen.

Statistik-Freunde und Vereinsverwalter aufgepasst: in den Spielplänen der historischen Saisons auf FuPa könnt ihr wie bei den aktuell laufenden Meisterschaften auch Statistiken nachpflegen. Am einfachsten geschieht dies über das Anklicken der Mannschaft in der jeweiligen Tabelle (im aktuellen Fall müssen die reguläre Runde und die Play-Offs separat behandelt werden) und dann über den bekannten "Bearbeiten"-Button (Bleistift-Symbol). Damit landet man direkt in der Mannschaft der ausgewählten Saison, wo man Kader, Spieldaten usw. eingeben kann.