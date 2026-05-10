FuPa Mittelrhein: So berichten wir über euer Team

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Auf FuPa gibt es täglich neue Nachrichten über den Amateurfußball am Mittelrhein. Regelmäßige News von der Mittelrheinliga bis zu den Bezirksligen sind ebenso zu finden wie interessante Neuigkeiten aus den B-Ligen - und das soll auch so weitergehen! Die Redaktion von FuPa Mittelrhein ist täglich auf der Suche nach neuen Themen, euren Neuigkeiten!

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