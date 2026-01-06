FuPa-Gewinnspiel: und der Sieger ist…

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
… Nico Zenner aus Hautcharage! An Silvester ließen wir von einer neutralen Person einen Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und 54 auswählen – 54 ist die Anzahl an Teilnehmern an unserem Gewinnspiel, die allesamt die richtigen Antworten – ja, Mehrzahl – im vorgeschriebenen Zeitraum auf die Frage unseres Gewinnspiels eingesendet hatten.
Das Ergebnis der Auslosung war die Nummer 34, die auf den erwähnten Gewinner, Nico Zenner, zutraf – wir gratulieren ganz herzlich zum Gewinn des vom Autor unterzeichneten Buches „Paul Philipp – Fußball, seine Leidenschaft“, das uns von den Éditions Schortgen zur Verfügung gestellt wurde. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Unser Frage war eigentlich eine kleine Fangfrage: Paul Philipp und Anthony Moris haben natürlich beide für die Union St. Gilloise aus Brüssel gespielt, waren aber ebenfalls mehr oder weniger lang bei Standard Lüttich lizenziert. Entsprechend haben wir beide Antworten gelten lassen!
