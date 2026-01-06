FuPa-Gewinnspiel: und der Sieger ist…

… Nico Zenner aus Hautcharage! An Silvester ließen wir von einer neutralen Person einen Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und 54 auswählen – 54 ist die Anzahl an Teilnehmern an unserem Gewinnspiel, die allesamt die richtigen Antworten – ja, Mehrzahl – im vorgeschriebenen Zeitraum auf die Frage unseres Gewinnspiels eingesendet hatten.

Das Ergebnis der Auslosung war die Nummer 34, die auf den erwähnten Gewinner, Nico Zenner, zutraf – wir gratulieren ganz herzlich zum Gewinn des vom Autor unterzeichneten Buches „Paul Philipp – Fußball, seine Leidenschaft“, das uns von den Éditions Schortgen zur Verfügung gestellt wurde. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.