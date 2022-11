FuPa exklusiv: Fiorucci ersetzt Bolognini in Mamer! Brandheiße News: in Mamer will man mit dem unerwarteten Trainerwechsel ein Zeichen setzen

Frischer könnte diese Neuigkeit kaum sein: wie FuPa Luxemburg heute Mittag exklusiv in Erfahrung bringen konnte, ist der FC Mamer 32 in diesen Stunden dabei, einen Trainerwechsel zu vollziehen.

Wie uns von Vereinsseite bestätigt wurde, habe man sich über Mittag von Trainer Vincent Bolognini getrennt. „Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir treffen mussten, da Vincent einfach ein sehr guter Mensch ist“ so Vereinspräsident Alain Léen im Telefongespräch mit FuPa. „Seit drei Wochen waren wir am Überlegen, ob wir noch so weitermachen könnten und haben uns nun dazu entschieden, vor dem Sechs-Punkte-Spiel gegen Schifflingen ein Zeichen zu setzen“ so Léen weiter.

Bestätigt wurde uns ebenfalls, dass Angelo Fiorucci bereits sein Ja-Wort als Nachfolger gegeben hat und seinen Vertrag heute Abend unterzeichnen wird. „Er kennt die Ehrenpromotion und die BGL Ligue und hat mit Monnerich das erreicht, was wir in dieser Saison in Mamer auch schaffen wollen“ so Léen zur schnellen Verpflichtung eines Nachfolgers von Vincent Bolognini.

