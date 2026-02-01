FuPa-Elf und FuPa-Spieler(in) der Woche: Stimme jetzt ab!

Wie kann ich Spieler für die "Elf der Woche" nominieren?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).

Wie kann ich abstimmen bzw. wie kann ich die "Elf der Woche" beeinflussen?

Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens.

WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.

Abstimmen kannst du direkt im Spielbericht (bis zur Auswertung dienstags 8 Uhr) im Reiter "Aufstellungen"

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte