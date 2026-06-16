Fürther Umbruch geht weiter: Philp geht - in Richtung Bundesliga

Mach`s gut Kleeblatt: Ronny Philp zieht es nach Hoffenheim. – Foto: Imago Images

Nichts für schwache Nerven war die abgelaufene Spielzeit bei der SpVgg Greuther Fürth. Schon so gut wie tot gesagt, rettete sich das Kleeblatt am letzten Spieltag der 2. Liga noch in die Relegation und schaffte tatsächlich in zwei spannenden Spielen gegen Rot-Weiß Essen noch den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt im deutschen Unterhaus. Und als wäre das nicht schon Nervenkitzel genug, musste auch die U23 bis zur letzten Sekunde um den Verbleib in der Regionalliga Bayern zittern. Ebenfalls erst auf den letzten Drücker in der Relegation gegen die Oberpfälzer vom ASV Cham schaffte die Profireserve den Klassenerhalt.

Ein doppeltes Happy End, das aber eine über weite Strecken äußerst enttäuschende Saison nicht übertünchen kann. Noch vorm Saisonende entlud sich der Frust der Fans, vor allem Klubboss Holger Schwiewagner und Sportdirektor Stephan Fürstner bekamen ihr Fett ab. Ein Umbruch wurde gefordert - und Fürstner wurde anschließend nach dem geschafften Klassenerhalt von seinen Aufgaben entbunden und durch Daniel Meyer ersetzt. Fürstner soll dem Verein erhalten bleiben, in welcher Position ist aber noch unklar. Auch mit der Arbeit von Kaderplaner Ronny Philp waren viele Fans nicht glücklich. Der 37-Jährige, der selbst Spieler im Kleeblatt-NLZ war und für die zweite und erste Mannschaft der SpVgg auflief, wird nun tatsächlich das Kleeblatt verlassen. Philp zieht es in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim, wo er den Posten "Leiter Kadermanagement U23 & U19" übernimmt. Seit November 2024 war Philp für die die Kaderplanung der SpVgg zuständig.

Mit folgenden Worten verabschiedet sich Ronny Philp offiziell vom Ronhof: "Das Kleeblatt wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben, und wünsche dem Verein und seinen Fans für die Zukunft nur das Beste."