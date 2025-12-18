Für RWO geht es in die Türkei

Kaum hat die Winterpause für Rot-Weiß Oberhausen begonnen, wirft der Auftakt in das Jahr 2026 bereits seine Schatten voraus. Drei Testspiele sind geplant, zwei davon im Trainingslager in der Türkei.
Am Samstag, 3. Januar, bittet Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Schützlinge zum Aufgalopp. Am Freitag, 9. Januar, ist dann das erste Testspiel der Vorbereitung geplant. Der Gegner ist noch offen. Am Dienstag, 13. Januar, macht sich der rot-weiße Tross dann für ein einwöchiges Trainingslager auf den Weg in die Türkei. Dort werden die Kleeblätter auf den FSV Luckenwalde treffen. Ein weiterer Testspielgegner wird noch gesucht.
Schon eine Woche später steht für RWO dann das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an. Am Samstag, 24. Januar, empfangen die Rot-Weißen die U23 von Fortuna Düsseldorf im Stadion Niederrhein. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: