Für RWO geht es in die Türkei

Am Samstag, 3. Januar, bittet Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Schützlinge zum Aufgalopp. Am Freitag, 9. Januar, ist dann das erste Testspiel der Vorbereitung geplant. Der Gegner ist noch offen. Am Dienstag, 13. Januar, macht sich der rot-weiße Tross dann für ein einwöchiges Trainingslager auf den Weg in die Türkei. Dort werden die Kleeblätter auf den FSV Luckenwalde treffen. Ein weiterer Testspielgegner wird noch gesucht.

Schon eine Woche später steht für RWO dann das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an. Am Samstag, 24. Januar, empfangen die Rot-Weißen die U23 von Fortuna Düsseldorf im Stadion Niederrhein. Anpfiff ist um 14 Uhr.