RWO will auch 2026 jubeln.
RWO will auch 2026 jubeln. – Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Für RWO geht es in die Türkei

Rot-Weiß Oberhausen fliegt in das Trainingslager in die Türkei, sucht aber noch einen Testspielgegner.

Regionalliga West
RW Oberhausen

Kaum hat die Winterpause für Rot-Weiß Oberhausen begonnen, wirft der Auftakt in das Jahr 2026 bereits seine Schatten voraus. Drei Testspiele sind geplant, zwei davon im Trainingslager in der Türkei.

Am Samstag, 3. Januar, bittet Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Schützlinge zum Aufgalopp. Am Freitag, 9. Januar, ist dann das erste Testspiel der Vorbereitung geplant. Der Gegner ist noch offen. Am Dienstag, 13. Januar, macht sich der rot-weiße Tross dann für ein einwöchiges Trainingslager auf den Weg in die Türkei. Dort werden die Kleeblätter auf den FSV Luckenwalde treffen. Ein weiterer Testspielgegner wird noch gesucht.

Schon eine Woche später steht für RWO dann das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an. Am Samstag, 24. Januar, empfangen die Rot-Weißen die U23 von Fortuna Düsseldorf im Stadion Niederrhein. Anpfiff ist um 14 Uhr.

RWO-Winterfahrplan in der Übersicht

  • Sa., 3. Januar Trainingsauftakt
  • Freitag, 9. Januar Testspiel (Gegner offen)
  • Dienstag, 13. Januar Anreise ins Trainingslager
  • Testspiel (Gegner und Termin offen)
  • Sonntag, 18. Januar Testspiel FSV Luckenwalde
  • Montag, 19. Januar Abreise nach Oberhausen
  • Samstag, 24. Januar, 19. Spieltag, RWO - Fortuna Düsseldorf II

