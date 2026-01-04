Für den Aufstieg: Uphusen verstärkt sich doppelt

Der TB Uphusen will unbedingt in die Landesliga zurückkehren. Für die Rückserie verpflichtete er gleich zwei Akteure, die schon in höheren Gefilden unterwegs waren.

Erst im Sommer verließ Vittorio Zambrano den TBU nach dem Abstieg aus der Landesliga in Richtung Etelsen. Dort zog er nach nur sechs Einsätzen schon wieder einen Schlussstrich und kehrt an den Arenkamp zurück. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige in seiner Laufbahn 49 Landesliga-Partien und dürfte Uphusen umgehend weiterhelfen. Selbiges gilt für Anas Eboazatan, der erstmals außerhalb von Bremens seiner Leidenschaft nachgehen wird. In der laufenden Spielzeit machte er mit acht Treffern in 14 Einsätzen beim FC Oberneuland in der Bremen-Liga auf sich aufmerksam. Die ohnehin schon erfolgreichste Offensive der Bezirksliga Lüneburg III (58 Tor in 17 Spielen) erhält damit nochmals Zuwachs.

Mit den Verpflichtungen reagierten die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Emrah Tavan auf gleich mehrere Abgänge zum Winter, darunter den inzwischen für Rot-Weiss Cuxhaven auflaufenden Dragan Millé. Ab dem 01. März wartet auf de TBU ein spannendes Meisterschaftsrennen. Los geht es direkt mit dem Spitzenspiel gegen den Drittplatzierten TV Oyten. Vorher stehen insgesamt sieben anspruchsvolle Vorbereitungsbegegnungen an.