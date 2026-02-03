Für 5,5 Millionen: Drittliga-Spieler wechselt auf die Insel Der FC Hansa Rostock kann sich über einen satten Geldregen freuen und zudem den Rekordtransfer in der 3. Liga für sich verbuchen. von Marcel Eichholz · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Ryan Naderi (re.) wechselt für eine Rekordsumme zu den Rangers. – Foto: IMAGO / Ostseephoto

Der Wechsel von Ryan Naderi vom FC Hansa Rostock zum schottischen Erstligisten Rangers FC ist perfekt. Das bestätigte die Kogge am späten Montagabend. Während sich beide Seiten auf Stillschweigen zu den Wechselmodalitäten geeinigt haben, gibt es übereinstimmende Medienberichte, die von einer Ablösesumme in Höhe von 5,5 Millionen Euro sprechen. Das wäre mit Abstand ein neuer Rekord in der 3. Liga. >>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

Wie der FCH mitteilt, seien die Vereinsgremien nach "intensiven Beratungen" zu der Überzeugung gelangt, dem Wechsel von Naderi auf die Insel zuzustimmen. Nach anderthalb Jahren im Trikot der Hanseaten endet damit die Zeit für den 22-jährigen Offensivakteur an der Ostsee. Insgesamt stand er in 41 Partien für Hansa in der 3. Liga auf dem Feld und erzielte dabei 14 Treffer. Zuvor lief er etwas mehr als drei Jahre für Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West auf, ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden. Doppelter Rekord für Hansa "Das Angebot vom Rangers Football Club hat eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann", erklärt Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender der Rostocker in den Vereinsmedien. Im Sommer 2024 war Naderi von der Mönchengladbacher Borussia nach Rostock gewechselt, sein jetziger Transfer zu den Rangers stellt nicht nur den größten Transfer-Deal in der Geschichte des FC Hansa Rostock dar, sondern auch einen Rekordtransfer für die Liga. Das Portal transfermarkt.de listet Naderi mit einem Marktwert von 1,20 Millionen Euro. Die nun im Raum stehende Ablöse von rund 5,5 Millionen wäre das 3,5-fache.