Für 5,5 Millionen: Drittliga-Spieler wechselt auf die Insel

Der Wechsel von Ryan Naderi vom FC Hansa Rostock zum schottischen Erstligisten Rangers FC ist perfekt. Das bestätigte die Kogge am späten Montagabend. Während sich beide Seiten auf Stillschweigen zu den Wechselmodalitäten geeinigt haben, gibt es übereinstimmende Medienberichte, die von einer Ablösesumme in Höhe von 5,5 Millionen Euro sprechen. Das wäre mit Abstand ein neuer Rekord in der 3. Liga.
Wie der FCH mitteilt, seien die Vereinsgremien nach "intensiven Beratungen" zu der Überzeugung gelangt, dem Wechsel von Naderi auf die Insel zuzustimmen. Nach anderthalb Jahren im Trikot der Hanseaten endet damit die Zeit für den 22-jährigen Offensivakteur an der Ostsee. Insgesamt stand er in 41 Partien für Hansa in der 3. Liga auf dem Feld und erzielte dabei 14 Treffer. Zuvor lief er etwas mehr als drei Jahre für Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West auf, ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden.
"Das Angebot vom Rangers Football Club hat eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann", erklärt Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender der Rostocker in den Vereinsmedien. Im Sommer 2024 war Naderi von der Mönchengladbacher Borussia nach Rostock gewechselt, sein jetziger Transfer zu den Rangers stellt nicht nur den größten Transfer-Deal in der Geschichte des FC Hansa Rostock dar, sondern auch einen Rekordtransfer für die Liga. Das Portal transfermarkt.de listet Naderi mit einem Marktwert von 1,20 Millionen Euro. Die nun im Raum stehende Ablöse von rund 5,5 Millionen wäre das 3,5-fache.
Weiter führt Maul aus: "Bei aller wirtschaftlichen Bedeutung stand bei unseren Überlegungen aber immer auch der Spieler im Mittelpunkt. Ryan Naderi ist jung, talentiert und hat eine große Karriere vor sich. Er möchte die Chance nutzen, international zu spielen und sich bei einem Verein wie Rangers Football Club auf großer Bühne zu beweisen. Diesen Traum konnten und wollten wir ihm nicht verwehren. Wir wissen um sein Talent und seine Qualitäten, haben aber volles Vertrauen in unseren Kader.“
Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, liegt es am Herzen, Hansa wieder zu einer attraktiven Adresse im deutschen Profifußball zu machen. Talente aus ganz Deutschland und der Welt sollen in Rostock ein fußballerisches Zuhause finden und sich weiterentwickeln können. "Der Rekord-Transfer von Ryan Naderi ist ein Beleg dafür, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, wieder Werte für den Verein zu schaffen. Mein Dank gilt daher auch der hervorragenden Arbeit unserer Scoutingabteilung, die dieses außergewöhnliche Talent entdeckt hat und unserem Trainerteam, das ihn maximal gefördert hat. Wir hätten Ryan Naderi selbstverständlich gerne gehalten. Gleichzeitig sind wir als Verein verpflichtet, auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Wir haben auch ohne ihn einen gut besetzten Kader und werden daher unsere sportlichen Ziele nicht aus den Augen verlieren", betont er.
Hansa lässt damit seinen wohl wichtigsten Spieler ziehen, trotzdem sei die Entscheidung nicht leichtfertig gefallen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Eggert hervorhebt: "Diese Entscheidung ist nicht leichtfertig gefallen. Ryan wurde nicht einfach für das erstbeste Angebot abgegeben. Gemeinsam haben wir alle Möglichkeiten intensiv geprüft – und erst am letzten Tag der Transferperiode hat sich eine Konstellation ergeben, die wir verantwortungsvoll und sachlich bewerten mussten. Diese Entscheidung ist getragen von Vernunft, wirtschaftlicher Umsicht und dem festen Glauben an die Stärke unseres Vereins.“
