Fünfmal in Anhalt-Bitterfeld: Die Finalorte der Fußballerinnen 2025

Zum Start ins neue (Fußball-)Jahr spielen die Fußballerinnen dort zunächst den Hallenchampion aus. Am 26. Januar kämpfen die zuvor in den Vorrunden qualifizierten Mannschaften bei der Endrunde in Sandersdorf um die Krone unter dem Hallendach.

Weiter geht es am 1. Mai. Am Tag der Arbeit findet in Sachsen-Anhalt inzwischen traditionell der Finaltag der Frauen statt. Nach Jahren in Bernburg kommt es dann im Jahnstadion zu Wolfen zu den Endspielen der U17-Juniorinnen, des FSA-Kleinfeldpokals und des Polytan-Landespokals auf Großfeld. Abschließend spielen die Kleinfeld-Fußballerinnen am 30. Mai bzw. 1. Juni nach ihrem Landespokalsieger auch den Landesmeister im Südosten des Bundeslandes aus. Im Sportpark Süd in Bitterfeld-Wolfen steigt die Endrunde der Kleinfeld-Meisterschaft mit den Staffelsiegern der Regionalklasse.