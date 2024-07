Fünferpack für den Meister

Mit Alexander Korent, Marc-Edgar Zergiebel, Franz Funke, Leon Gentsch und Leon Göschel begrüßen die Knopfstädter eine Handvoll neue Spieler. Das hilft vor allem in der Kaderbreite, die in der abgelaufenen Saison oft an die Grenzen der Belastbarkeit kam.

Mit Alexander Korent wechselt ein technisch starker Mittelfeldspieler zum SV Schmölln 1913. Er ist mit 27 Jahren der "älteste" Neuzugang, verfügt aber auch über die meiste Erfahrung. Korent durchlief die Nachwuchsabteilungen vom FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz, bevor er 2016 zum SV Motor Altenburg in die Thüringenliga wechselte. Bei den Skatstädtern absolvierte er 29 Spiele in der Thüringenliga (3dreiTore) und 29 Spiele in der Landesklasse (fünf Treffer). Zur Saison 2018/19 ging er zum SV Ehrenhain und kam dort auf insgesamt 33 Thüringenliga-Partien (ein Tor). In der Saison 2020/21 kehrte der Offensivspieler zum SV Motor Altenburg zurück und bestritt dabei 71 Spiele in Kreisliga und Kreisoberliga. In der vergangenen Saison erzielte er 19 Tore in 23 Spielen und schloss damit die Saison auf dem 7. Platz der Torschützenliste ab. >> zum FuPa-Profil von Alex Korent

Auch Franz Funke kennt den SV Schmölln 1913 bereits aus seiner fußballerischen Vergangenheit. Der großgewachsene Linksfuß spielte im Rahmen einer Spielgemeinschaft seine letzten beiden Junioren-Jahre zum Teil auch für die Farben der Knopfstädter. In den darauffolgenden zwei Spielzeiten erzielte er als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler 16 Tore in 59 Spielen. >> zum FuPa-Profil von Franz Funke

Mit Marc-Edgar Zergiebel kehrt ein schneller Flügelspieler in die Knopfstadt zurück. Für ihn ist der SV Schmölln kein unbekanntes Pflaster, so schnürte er bereits im Nachwuchsbereich für die Knopfstadt seine Schuhe, bevor er über den JFC Gera zur Reserve des ZFC Meuselwitz wechselte. Für letzteren erzielte der junge Offensivmann in 61 Spielen 19 Tore und feierte mit seiner Mannschaft zwei Meisterschaften. >> zum FuPa-Profil von Marc-Edgar Zergiebel

Ein echter Knipser ist Leon Gentsch, der vom RSV Altenburg aus der Kreisoberliga Ostthüringen nach Schmölln wechselt. In der vergangenen Saison erzielte der 20-Jährige 24 Tore in 24 Spielen für den RSV Altenburg in der Kreisoberliga und musste sich somit in der Torjägerliste nur dem Ex-Schmöllner Rene Neumaier (Ehrenhain, 27 Tore) geschlagen geben. Zu seinen Treffern kamen noch neun Vorlagen, wodurch er die Saison mit 33 Scorerpunkten abschloss. Dass Gentsch enorme Torgefahr ausstrahlt, bewies er nicht nur in der letzten Saison. In insgesamt 68 Kreisliga- und Kreisoberligaspielen für den SV Einheit Altenburg sowie den RSV Altenburg erzielte er 45 Tore. >> zum FuPa-Profil von Leon Gentsch

Ein Vornamensvetter von Gentsch kommt mit Leon Göschel in die Knopfstadt. Und zudem war auch er in den letzten Jahren beim RSV Altenburg. Er ist ein junger, ehrgeiziger Hüter, der das Torwartteam erweitert. In der vergangenen Saison bestritt Leon mit einer Ausnahme jedes Spiel und blieb dabei achtmal ohne Gegentor. Seit der Saison 2018/19 stand Leon Göschel insgesamt 115 Mal für den FC Altenburg und den RSV Altenburg und konnte dabei 23 Mal die Null halten. Für den FC Altenburg erzielte er als Feldspieler sogar drei Tore. >> zum FuPa-Profil von Leon Göschel