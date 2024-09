Fünf Teams bejubeln den zweiten Sieg, drei Teams ohne Punkt

Ein Blitzstart von Lomersheim durch Tim Scheuermann in der 1. Minute brachte die Hausherren früh in Führung. Doch Kornwestheim blieb geduldig und glich in der 64. Minute durch Sandro Freitas aus. Danny Schima sorgte mit einem Doppelschlag in der 79. und 87. Minute für die Wende, bevor Okay Uzun in der 80. Minute das zwischenzeitliche 3:1 erzielte. ---

In einer hart umkämpften Partie sorgte Nico Scimenes mit seinem Treffer in der 60. Minute für den entscheidenden Sieg der Marbacher. Renningen fand keine Antwort und bleibt weiterhin ohne Punkt. ---

Aldingen startete stark in die Partie und ging durch Tore von Yasin Turhal (19.), Atakan Genc (30.) und Marvin Nigl (41.) komfortabel in Führung. Pattonvilles Güney Cömert erzielte in der 56. Minute den Anschlusstreffer, sah aber in der 91. Minute Gelb-Rot. Auch Aldingens Brahim Santino Renz musste in der 93. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. ---

Neckarrems dominierte die Partie von Beginn an. Mateo Kuliš brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Kevin Lütticke (71.) und Grigorios Moissiadis (90.) stellten den souveränen 3:0-Auswärtssieg sicher. ---

Nicola de Pilla brachte Dersimspor in der 37. Minute in Führung, doch Bietigheims Pascal Moses glich in der 67. Minute aus, sodass sich beide Teams die Punkte teilten. ---

Hessigheim sicherte sich einen verdienten 2:0-Sieg. Thilo Grötzinger traf in der 55. Minute zur Führung, bevor Filippo Russo in der 77. Minute per Foulelfmeter das Ergebnis ausbaute. Sami Hamza sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte für Bietigheim-Bissingen II. ---

Schwieberdingen zeigte eine dominante Leistung und gewann durch Tore von Steffen Schuster (6.), Samuel Gruschwitz (31.), Maximilian Graf (57.) und Fabio Morello (89.) klar. Nussdorf gelang durch Nikola Ristomanov in der 45.+2 Minute nur der Anschlusstreffer. ---