Führungsduo behält mit Mühe gegen Kellerkinder die Oberhand

Alle, die am 8. Spieltag der Kreisliga Süd hohe Siege des klar favorisierten Führungsduos gegen die beiden Schlußlichter der Tabelle erwartet hatten, sollten sich täuschen. Sowohl Spitzenreiter 1. FC Rieden (1./19 - gegen den Rangdreizehnten SV Kohlberg), als auch der Tabellenzweite Upo (2./19 - beim Letzten ASV Haselmühl) gewannen ihre Matches nur knapp mit 1:0, holten damit aber - und das zählt letztendlich - den eingeplanten vollen Ertrag und vergrößerten ihren Vorsprung auf die "Verfolgermeute" damit auf vier Punkte.

Vier dieser Mitstreiter am oberen Rand des Klassements standen sich in direkten Duellen am Wochenende gegenüber. Keinen Sieger hatte dabei die Auseinandersetzung des SV Freudenberg (4./14) mit dem SV Schmidmühlen (3./15), am Ende stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. In Partie 2 hielt der TSV Königstein (6./14) den TuS Rosenberg (7./14) mit 4:1 nieder und zog mit diesem nun nach Punkten gleich. Neu im Kreis der Interessenten an den ganz vorderen Plätzen ist nach dem Wochenende der TuS WE Hirschau (5./14), der nach dem hohen 8:0 gegen die SG Kastl/Utzenhofen einige Stufen auf der Tabellenleiter hochsteigen durfte.

Schließlich ein Blick in den dunklen, miefigen Tabellenkeller: Kohlberg (13./3) und Haselmühl (14./3) also knapp am Punktgewinn vorbei, die davor platzierten SG Kastl (12./6) und SV Hahnbach II (11./6 - 1:4 in Raigering) ebenfalls ohne eingefahrenes Punktegut. Diese vier Mannschaften zieren demnach weiterhin das unterste Gefilde der Rangliste.