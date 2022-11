Füchse beschenken Ümit Ergirdi zum Abschied Trainerteam tritt aus persönlichen Gründen zurück

Überraschende Nachrichten nach dem 1:0 Heimsieg am Freitagabend gegen den SV Sparta Lichtenberg.

Sanel Begzadic hat bestätigt, was sich am Freitagabend bereits abgezeichnet hatte. Die Füchse Berlin haben ihre Trainer am Freitagabend gegen den SV Sparta Lichtenberg mit einem Sieg verabschiedet. Vor dem knappen und umkämpften 1:0 gaben sowohl Ümit Ergirdi, als auch Co-Trainer Sascha Schwan ihren Abschied aus persönlichen Gründen bekannt. Beide waren knapp drei Jahre im Amt.