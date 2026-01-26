Fudalla führt Bayers Frauen zum Sieg bei Union Berlin

Bemerkenswert war der Erfolg vor allem aufgrund der Umstände. Bayer musste von vornherein auf zehn verletzte, angeschlagene oder erkrankte Spielerinnen verzichten. Und als die Werkself ab der 68. Minute nach der Ampelkarte gegen Ruby Grant auch noch in Unterzahl spielte, schien die Aufgabe endgültig zu groß. Doch das Gegenteil war der Fall. „Wie die Mädels dieses Spiel bei unserer personellen Situation und dann auch noch in Unterzahl gedreht haben, das macht mich wirklich stolz. Sie haben 90 Minuten daran geglaubt“, sagte Trainer Roberto Pätzold.

Dabei hatte die Partie alles andere als gut begonnen. Inmitten einer eigenen Drangphase gerieten die Leverkusenerinnen nach 37 Minuten in Rückstand. Bayers dritte Keeperin Anne Moll hatte Probleme bei einem Eckball: Die Hereingabe von Lisa Heiseler segelte über sie hinweg, Dina Orschmann lauerte am zweiten Pfosten und köpfte unbedrängt ein. „Nach einer schwierigen Anfangsphase waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Leider nutzen wir unsere Chancen nicht und gehen dann einfach in Rückstand“, ärgerte sich Pätzold.

Umso größer war die Geduld seines Teams nach dem Seitenwechsel. Bayer erspielte sich weitere Möglichkeiten, blieb ruhig – und glaubte weiter an die Wende. Auch die Unterzahl änderte daran nichts. Erst spät zahlte sich das aus: Torjägerin Vanessa Fudalla fasste sich ein Herz und verwandelte einen Freistoß aus zentraler Position direkt zum Ausgleich (78.).

Die Schlussphase geriet wild. Chancen auf beiden Seiten, offene Räume, viel Tempo. Und erneut Fudalla im Mittelpunkt: Sie ließ eine Gegenspielerin aussteigen, behielt den Überblick und bediente im Zentrum Kristin Kögel, die den Ball zum 2:1 über die Linie drückte.

Kurz darauf gab es noch einen weiteren Moment für die Statistik – und für die Zukunft. Abwehrspielerin Sana Coskun, 17 Jahre alt und aus dem eigenen Nachwuchs, wurde eingewechselt und sammelte ihre ersten Bundesliga-Minuten.

Weiter geht es für die Pätzold-Elf am Samstag. Dann empfangen Bayers Frauen den 1. FC Nürnberg ab 12 Uhr im Ulrich-Haberland-Stadion.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: