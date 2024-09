FSVErste mit Pokalaus nach couragiertem Kampf

Pokalfight unserer 1. Mannschaft wird mit keinem Sieg belohnt, aber dafür mit vielen Sympathienpunkten bedacht für einen sehr starken und couragierten Auftritt.



Man ging bewusst couragiert in die Partie, wusste man doch, man hat gegen den Gegner aus Zepernick nichts zu verlieren hat, sondern nur gewinnen kann. Von der ersten Minute merkte man den Klassenunterschied zwischen beiden Teams nicht wirklich an. Zepernick hatte mehr Ballbesitz über das ganze Spiel, doch schoben die Knappen die Räume meistens so zu, dass es die Gaeste schwer hatten, Chancen zu kreieren.

Der ganze Torreigen begann in der 7. Minute. Mit einem langen Ball brachten wir Danny ins Spiel, der den Ball sichern konnte und am Ende super auf Anton quer legte. Dieser gewann das 1:1 gegen den Verteidiger und schob das Ding ein. Zepernick ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und kam nach 17 Minutem zum Ausgleich. Eine Flanke von außen köpfte der Stürmer ein. Davon ließen wir uns nicht beeindrucken und spielten unser Spiel weiter. Und mit einem wirklich Klasse Spielzug von unserem eigenen Strafraum aus über mehrere Stationen schob Robert den Ball am Ende äußerst lässig am Keeper vorbei. Aber auch darauf hatte Zepernick wiederum eine Antwort. Nach einer Ecke fing Paul den Ball, durch einen Stoß von hinten konnte dieser jedoch nicht gesichert werden und der Stürmer schob ihn nur noch ueber die Linie. Foul oder nicht ?!? Eine klare Linie des Unparteiische war nicht immer zu erkennen, denn man pfiff andere Aktionen, die ähnlich waren wie die zum 2:2 ab. Das Tor brachte uns leider etwas aus der Spur dann und die Knappen hatten eine schwierige Phase zu überstehen, was uns aber nicht schadlos gelang. Einen weiteren Gegentreffer musste man bis zur Pause verdauen, da wir in vielen aufeinanderfolgenden Aktionen zu spät kamen und der Stürmer frei zum Abschluss kam. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit setzte die Einheit noch einen langen Ball, und unsere Gastgeber gaben hier zu viel Raum. Paul im Tor zögerte etwas, kam zu spät und foulte den Gegner außerhalb des Strafraumes. Folgerichtig gab es daraufhin die rote Karte und einen gewaehrten Freistoss, der seinen Weg nicht ins Tor finden sollte. Somit ging es mit 10 Mann und einem 2:3 Rückstand in die Halbzeit.



In der Pause stellte man das System etwas um und ging mit dem Ziel wieder auf den Platz, solange wie möglich das Ergebnis zu halten. Leider ging dies nicht auf und direkt in der 48. Minute ließen wir diesmal links zu viel Platz, welchen die Gaeste zum 2:4 vollendeten.

Jetzt koennte man denken: gut ... 2:4, ein Mann weniger ... das Spiel ist durch und Zepernick wird das Ding locker runter spielen. Aber komplett falsch gedacht. Es entwickelte sich ein hin und her im Mittelfeld, ohne das es große Chancen hueben wie drueben. So kam es wie es kommen musste. Paul mit einem langen Abschlag und Danny der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzte und den Ball versenkte ... 3:4. Die zehn Minuten nach dem Tor drückten wir Zepernick in die eigene Hälfte, sodass sie kaum Chancen hatten, sich zu befreien. Leider kam die Trinkpause, die diesen Flow unterbrach. Zepernick konnte das Spiel danach beruhigen und aus dem Gewühl das 3:5 erzielen.



Am Ende blieb es beim 3:5 und dem daraus resultierenden Pokalaus fuer unsere Mannen. Auf dieser Leistung lässt sich weiter aufbauen und zeigt, dass wir mit dem Team auf dem absoluten richtigen Weg sind.