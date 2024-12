FSV Waiblingen nur remis, Gröningen-Satteldorf mit Last-Minute-Sieg

Die Sport-Union Neckarsulm sicherte sich mit einem 2:0-Sieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenränge. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Niklas Meltzer die Gäste in der 48. Minute in Führung. Emre Korkmaz erhöhte in der Nachspielzeit (90.+6) auf 2:0. Die Gastgeber blieben trotz engagierter Leistung ohne Treffer und müssen weiter gegen den Abstieg kämpfen. ---

In einem spannenden Abendspiel drehte der SKV Rutesheim nach einem Rückstand die Partie und feierte einen verdienten Heimsieg. Furkan Yumurtaoglu brachte die Gäste aus Löchgau in der 38. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause war es Markus Wellert, der mit einem Doppelschlag in der 63. und 65. Minute die Partie zugunsten der Hausherren drehte. Sandro Seeber setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:1. ---

Der TSV Ilshofen bezwingt die SG Weinstadt knapp mit 2:1. Lukas Lindner brachte die Hausherren früh in Führung (11.), und Tim Richter legte nach (25.). In der zweiten Halbzeit drängte Weinstadt, und Kujtim Sylaj verkürzte in der 68. Minute. Ilshofen verteidigte jedoch geschickt und behauptete seinen Platz im oberen Tabellendrittel. ---

Eine dramatische Partie endete mit einem Last-Minute-Tor für die Spvgg Gröningen-Satteldorf. Thomas Lang traf zweimal für die Gastgeber (13., 38.), doch Toni Weihbrecht sorgte mit einem Doppelpack (27., 30.) für den Ausgleich. Trotz seiner Gelb-Roten Karte für Toni Weihbrecht (58.) spielte Gröningen weiter mutig und wurde in der Nachspielzeit durch Julian Maximilian Konrads belohnt (90.+5). ---

Der Spitzenreiter FSV Waiblingen kam in Pflugfelden nicht über ein Unentschieden hinaus. Flamur Gervalla erzielte die frühe Führung für die Hausherren (13.), aber Alexandru Emanuel Popescu (39.) und Luca Keyerleber (47.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Kerim Kaya rettete Pflugfelden mit seinem Treffer in der 74. Minute einen Punkt. ---

Ein wichtiger Erfolg für Croatia Bietigheim im Abstiegskampf: Taha Kerim Erarslan erzielte das einzige Tor des Spiels bereits in der 13. Minute. Kaisersbach verpasste eine Chance, Boden in der Tabelle gutzumachen. ---

Eine umkämpfte Partie entschied Louis Hermann spät für Crailsheim (77.). Pleidelsheim agierte nach der Roten Karte für Magnus Schüler (24.) fast 70 Minuten in Unterzahl, konnte jedoch lange das Unentschieden halten. Crailsheim bleibt dank des Sieges im oberen Mittelfeld. ---