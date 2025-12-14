FSV VfB Straubing holt zwei Neue für die Offensive

Der FSV Straubing kann nach dem bereits vor zwei Wochen publizierten Transfer des neuen Co-Spielertrainer Maximilian Hupfloher zwei weitere Verpflichtungen präsentieren, die beide aus der Oberpfalz stammen und die Offensivabteilung der Truppe von Chefanweiser Pavel Panafidin verstärken sollen. Julian Guggenberger (24) und Nico Oertel (21) wechseln zum Tabellenelften der Bezirksliga West und sollen mithelfen, dass die Gäubodenstädter frühzeitig den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.

Der aus dem Raum Regensburg stammende Julian Guggenberger war längere Zeit in den USA und studierte dort an einem College. In der Jugend hatte der Neu-Straubinger unter anderem Stationen beim SV Burgweinting, der SpVgg GW Deggendorf und dem TSV Kareth-Lappersdorf. Im Herrenbereich schnupperte Guggenberger bereits höherklassige Luft beim TSV Neutraubling und dem TB/ASV Regenstauf. In der Vita des Offensiv-Allrounder stehen 18 Landesliga-Einsätze (zwei Tore) sowie 18 Spiele in der Bezirksliga, in denen er sich viermal in die Torschützenliste eintragen konnte.





Nico Oertel legte seinen Fokus in der Vergangenheit primär auf den Futsal-Sport und gehört in dem Hallenformat dem Erstliga-Kader von Jahn Regensburg an. Im Freien ging der Jungspund die letzten eineinhalb Jahre für den A-Klassisten FC Rosenhof-Wolfskofen auf Torejagd und verbuchte für diesen in 37 Partien stolze 39 Einschüsse. Beim FSV VfB Straubing bestand personeller Handlungsbedarf, denn mit Rayan Farjallah (SV Türk Gücü Straubing) und Korbinian Gschwendtner (SV Sallach) haben zwei Akteure den Klub in der Winter-Wechselperiode verlassen. "Wir wollten schnell reagieren und sind überzeugt, dass unsere beiden neuen Spieler die entstandenen Lücken qualitativ schließen können", ist Straubings Sportlicher Leiter Thomas Gabler überzeugt.







