FSV VfB Straubing holt zweiten Co-Spielertrainer

Der FSV VfB Straubing, Rangelfter der Bezirksliga West, verstärkt seine Mannschaft und sein Trainerteam in der Winterpause mit Maximilian Hupfloher , einem erfahrenen Defensivmann, der über 70 Landesliga-Einsätze in seiner Spielervita stehen hat. Hupfloher war bereits in der Saison 2018/2019 am Peterswöhrd aktiv und kennt Straubings Goalgetter Florian Folger aus gemeinsamen Jahren beim TSV Bad Abbach.

Straubings Sportlicher Leiter Thomas Gabler erläutert die Entscheidung, den seit Sommer vereinslosen Routinier zu verpflichten und das Trainerteam zu erweitern: "Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht ganz zufrieden, denn zu viele Gegentore verhindern eine bessere Platzierung. Nach dem Abgang von Alban Salla war klar, dass wir in der Defensive Handlungsbedarf haben. Max ist ein echter Leadertyp und wird unsere jungen Trainer unterstützen.“







Hupfloher, frischgebackener Inhaber der Trainerlizenz, übernimmt ab sofort die Rolle des zweiten spielenden Co-Trainers. Somit wird der"Staff" um Chefanweiser Pavel Panafidin und Assistenzcoach Valentin Kainz vergrößert. Der 30-jährige Oberpfälzer zeigt sich hochmotiviert und fiebert seiner neuen sportlichen Herausforderung bereits entegen: "Ich habe mich vom ersten Gespräch an wohlgefühlt. Auf die neue Aufgabe freue ich mich und möchte meine Erfahrung einbringen, um der jungen Mannschaft Stabilität zu geben.“



