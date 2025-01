FSV Schorfheide Joachimsthal: "Offensivspiel ist unser Prunkstück"

Mit 27 Punkten und einem dritten Platz in der Landesklasse Nord hat der FSV Schorfheide Joachimsthal eine beeindruckende Hinrunde gespielt. Trainer Andy Lindt spricht in der FuPa-Zwischenbilanz über die Stärken seines Teams, Schwächen, die es zu beheben gilt, und die Ambitionen für die Rückrunde.

FuPa: Mit 40 geschossenen Toren zeigt Ihre Mannschaft eine starke Offensive. Was macht Ihr Offensivspiel so erfolgreich, und wie bewerten Sie die Entwicklung der Angriffsreihe? Andy Lindt: Die Offensive ist sicherlich unser Prunkstück, was die 40 erzielten Tore auch widerspiegeln. Unsere offensiv angelegte Spielweise kommt den Jungs sehr zugute. Wir versuchen in jedem Spiel offensiv aufzutreten, weil wir von diesem Spielstil überzeugt sind und die Jungs sich damit identifizieren. Allerdings ist eine solche Spielweise nur möglich, wenn man sich auf eine stabile Hintermannschaft verlassen kann. Die Offensivreihe hat sich stark im Torabschluss und im taktischen Bereich verbessert und profitiert von den erfahrenen Spielern in der Achse dahinter.

FuPa: Sie haben mit ihrem Team die Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen und dabei 27 Punkte gesammelt. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Leistung der Mannschaft? Andy Lindt: Mit der Hinrunde sind wir im Trainerteam zufrieden. Die Punkteausbeute entspricht in gewisser Weise unserer Vorstellung, wobei man sagen muss, dass wir schon einige Punkte bei den vier Remis am Stück zwischen dem 8. und 11. Spieltag haben liegen lassen, wo mehr drin war.

FuPa: Gab es Schwachstellen, die trotz des Erfolgs besonders ins Auge gefallen sind und an denen Sie in der Rückrunde arbeiten müssen? Andy Lindt: Ja, spielerisch gab es auch schwache Momente in der Hinrunde, wie gegen Prenzlau (3:2) oder in Velten (2:1), die wir nur mit sehr viel Spielglück gewonnen haben. Die Spiele in Gartz (1:1) und zu Hause gegen Vierraden (0:0) waren ebenfalls nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir werden daran arbeiten, in bestimmten Spielphasen mehr Ruhe und Kontrolle in unser Spiel zu bringen und nicht hektisch zu agieren. Verbesserungspotenzial sehe ich in der Rückwärtsbewegung und bei Standards, da müssen wir eine Schippe drauflegen.

FuPa: Welche Spiele oder Momente aus der Hinrunde haben Ihnen besonders gezeigt, wozu Ihre Mannschaft in dieser Saison fähig ist? Andy Lindt: Positiv hervorzuheben sind die Spiele zu Hause gegen Oberkrämer (6:0) und Sachsenhausen II (7:3), wo wir als gesamtes Team sehr gallig waren, früh das Tor gemacht haben und vor Spielfreude kaum zu bremsen waren. Besonders in diesen Spielen waren wir sehr kompromisslos und haben unsere Torchancen gut genutzt. Der dritte Tabellenplatz ist ein Aushängeschild für unseren Verein und unsere Stadt, was sich Fans, Sponsoren und Verantwortliche gemeinsam erarbeitet haben.

FuPa: Welche Spieler haben sich in der Hinrunde besonders hervorgetan, sei es durch Leistung, Entwicklung oder Führungsqualitäten?

Andy Lindt: Alle Spieler haben sich sehr gut weiterentwickelt, sonst wäre so eine stabile Hinrunde mit nur zwei Niederlagen nicht möglich gewesen. Einige Spieler haben im letzten Kalenderjahr einen riesigen Sprung gemacht, und andere haben zu alter Leistungsstärke zurückgefunden.

FuPa: Wann starten Sie mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, und gegen welche Teams testen Sie in der Vorbereitung? Können Sie bereits konkrete Termine und Uhrzeiten nennen?

Andy Lindt: Wir starten am 28. Januar mit der fünf Wochen langen Vorbereitung, in der unser alljährliches Trainingslager Mitte Februar an der Ostsee stattfindet. Es wird zwei Testspiele geben: am 1. Februar um 13 Uhr bei Einheit Zepernick und am 22. Februar um 14 Uhr bei Einheit Bernau.

FuPa: Wird es personelle Veränderungen im Kader geben? Sind Neuzugänge geplant, oder gibt es Spielerabgänge, die das Team betreffen?

Andy Lindt: Es wird in der Teamzusammenstellung keine Veränderungen geben, weil wir vom Charakter und der Qualität unserer Mannschaft absolut überzeugt sind.

FuPa: Welche taktischen Anpassungen oder Weiterentwicklungen planen Sie, um die Mannschaft für die Rückrunde noch besser aufzustellen?

Andy Lindt: Die beiden bewusst gewählten Testspiele werden uns defensiv an unsere Grenzen bringen, wo wir dann auch leiden müssen. Daraus wollen wir lernen und uns der Abwehrarbeit stellen. Unser Hauptaugenmerk werden wir auf eine stabile Defensive und den Spielaufbau legen, um dominanter und erfolgreicher als Team aufzutreten.

FuPa: Mit Blick auf die Tabelle: Sind Sie bereit, in der Rückrunde den Kampf um die Spitzenplätze aufzunehmen? Welche Ziele setzen Sie sich dabei?

Andy Lindt: Wir haben ein schweres Auftaktspiel in Wandlitz. Darauf werden wir uns optimal vorbereiten, um den Startschuss für ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2025 - 100 Jahre - zu legen. Wenn wir es schaffen, noch kontinuierlicher zu spielen und zu punkten, können wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Ob es dann für einen der vorderen Plätze reicht, werden wir am 21. Juni sehen.

FuPa: Gibt es Spiele oder Gegner in der Rückrunde, auf die Sie einen besonderen Fokus legen möchten, um entscheidende Punkte im Aufstiegskampf zu sichern?

Andy Lindt: Alle Gegner haben gewisse Stärken und Schwächen, auf die wir uns vorbereiten. Bei den beiden Spielen gegen den AFC und Schönow haben wir noch ein paar Punkte gutzumachen. Dort wollen wir zeigen, dass wir zu Recht oben in der Tabelle stehen. Wenn die beiden Teams schwächeln, werden wir da sein.