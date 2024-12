FSV Optik Rathenow: Wintervorbereitung mit klaren Schwerpunkten

Hochkarätige Testspielgegner mit festen Terminen

Die Wintervorbereitung beginnt für den FSV Optik Rathenow mit einem echten Highlight: Am 11. Januar 2025 empfängt die Mannschaft um 13:00 Uhr den Regionalligisten BFC Dynamo. Dieses Duell verspricht nicht nur sportliche Erkenntnisse, sondern auch einen ersten spannenden Test für das Team und die Fans. Nur eine Woche später, am 18. Januar 2025, kommt es zur nächsten Herausforderung: Der SV Babelsberg 03, ebenfalls aus der Regionalliga, tritt um 13:00 Uhr in Rathenow an. Beide Spiele sind ideale Gelegenheiten, die eigene Form gegen starke Gegner zu überprüfen.